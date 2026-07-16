Rechazada la propuesta del PP de instalar una pantalla gigante en Rivas para la final del Mundial

El Ayuntamiento ha priorizado apoyar a «la hostelería local» permitiendo instalar pantallas en las terrazas de los establecimientos

El Partido Popular de Rivas-Vaciamadrid había reclamado al Gobierno municipal que instalase una pantalla gigante para que los vecinos puedan seguir de forma conjunta la final del Mundial que disputará la Selección Española este domingo. La formación asegura que presentó la solicitud días atrás. Además, considera que el Ayuntamiento aún está a tiempo de habilitar un espacio público para retransmitir el encuentro.

Según el PP, la propuesta responde al objetivo de que familias, jóvenes y aficionados puedan reunirse para vivir un acontecimiento deportivo que califican de histórico. Los populares sostienen que otros municipios ya han anunciado iniciativas similares. Por lo tanto, consideran que Rivas no debería quedarse al margen de este tipo de celebraciones colectivas.

El Auditorio Miguel Ríos, posible sitio para la pantalla gigante para seguir el Mundial

Como posible ubicación, el grupo municipal plantea el Auditorio Miguel Ríos. Sin embargo, señala que existen otros espacios municipales con capacidad suficiente para acoger a los asistentes.

En su comunicado, el PP defiende que la iniciativa trasciende las diferencias políticas y que la final del Mundial constituye una ocasión para reunir a la ciudadanía en torno a la Selección Española. La formación recuerda que han pasado 16 años desde la última final mundialista disputada por España. Por ello, considera que el municipio debería facilitar un lugar para seguir el encuentro de manera colectiva.

El Ayuntamiento prefiere fomentar la hostelería local

Fuentes municipales consultadas por Zarabanda sostienen que la propuesta del PP llega «fuera de plazo» y que el Ayuntamiento no puede organizar un evento de estas características de forma inmediata. Esto sucede porque la contratación de una pantalla gigante requiere un procedimiento administrativo con unos plazos legales que no pueden eludirse. Señalan que no abordaron la iniciativa durante la tramitación de los presupuestos municipales y que, en cualquier caso, tampoco con la antelación suficiente para hacerlo, sostienen estas fuentes.

Por su parte, la portavoz popular Janette Novo indicaba en el comunicado del PP que «hace ya días, cuando España todavía disputaba los cuartos de final, solicitamos formalmente por registro al Ayuntamiento la instalación de una pantalla gigante».

Desde el Consistorio explican que la estrategia seguida durante el Mundial ha sido apoyar a la hostelería local. Con ese objetivo, de manera excepcional y durante toda la competición, los bares y restaurantes de Rivas han podido solicitar autorización al área de Urbanismo para instalar pantallas en sus terrazas y retransmitir los encuentros.

Según las mismas fuentes, esta posibilidad fue comunicada a todos los establecimientos al inicio del torneo. Es decir, mucho antes de que se abriera el debate a otras opciones. No obstante, la opinión sostenida por Janette Novo (PP) es que el Ejecutivo municipal todavía dispondría de margen para modificar su decisión.

Vecinos por Rivas también se había unido a esta demanda por redes sociales

Además, el partido político Vecinos por Rivas también había reclamado por redes sociales que se instalara una pantalla gigante para el seguimiento del encuentro. Esta petición se hizo días después de que NNGG (las juventudes del Partido Popular) hubieran hecho la petición pública. También era menos detallada que la propuesta presentada por el PP.