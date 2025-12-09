OPINIÓN

Por la igualdad real, también en el ámbito laboral

Artículo de opinión del secretario general del PSOE local y concejal de Función Pública, Alberto Cabeza Saco.

En el último pleno, el Gobierno municipal dio un paso fundamental para abordar el problema de la igualdad real entre mujeres y hombres en el ámbito laboral con la aprobación del I Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Rivas. Se trata de un instrumento muy trabajado, apoyado de forma unánime por la representación sindical de la plantilla. Hablamos de una herramienta estratégica que avanza en la consecución de la igualdad real y efectiva entre los trabajadores y las trabajadoras municipales.

La erradicación de cualquier forma de discriminación laboral, en especial de la que tiene que ver con el género, es el principal objetivo de un plan que estará en vigor hasta 2029 y que se ha construido en base a un estudio pormenorizado de la realidad del Ayuntamiento de Rivas, que arroja datos y realidades que hay que abordar con determinación. En esa realidad, nos encontramos con una marcada presencia masculina en determinadas áreas de trabajo, como la seguridad o los oficios. Un ejemplo: en el área de Ciudad Sostenible, que aglutina concejalías como las de Seguridad Ciudadana o Mantenimiento de la Ciudad, el 70% de la plantilla está compuestas por hombres. Otro más: los trabajos administrativos, los relativos a los cuidados, la educación o la cultura recaen sobre todo en las mujeres, hasta en un 84% de los puestos.

Otra realidad que arroja el estudio que ha servido para construir este primer Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Rivas es la brecha salarial, que se estima en un 16% en detrimento de las mujeres de la plantilla municipal. La principal causa de esta circunstancia tiene que ver con los complementos de disponibilidad y con las reducciones de jornada por cuidados. También la temporalidad afecta más a las mujeres de la plantilla. Un 27% de ellas dice haberse sentido discriminada por razón de sexo en algún momento de su trayectoria laboral en el Ayuntamiento.

Hay que cambiar esa realidad, hay que trabajar por la igualdad real entre hombres y mujeres con políticas de discriminación positiva, por mucho que le escandalicen a la derecha y a la extrema derecha. No solo será positivo para las mujeres, sino para la calidad del trabajo y de los servicios públicos que se prestan en el Ayuntamiento de Rivas, que es además un ayuntamiento comprometido desde siempre con la causa feminista. La herramienta para ello, como decía al principio, es un plan que cuenta con once ejes estratégicos, que tienen definidas sus metas y objetivos, que cuenta con indicadores de cumplimiento y con una comisión de seguimiento anual de su grado de consecución.

En definitiva: el I Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Rivas asegura que el talento y la contribución de todo el personal sean valorados por igual.