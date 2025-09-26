Podemos celebra su Feria del Libro los días 4 y 5 de octubre en Rivas

El evento busca promover proyectos editoriales alternativos y presenta su programa este viernes en la Taberna Garibaldi.

La Feria Alternativa del Libro de Rivas, organizada por Podemos, se celebrará el 4 y 5 de octubre en la Casa de Asociaciones de Covibar. El evento busca promover proyectos editoriales alternativos y será presentado este viernes 26 de septiembre. Este acto inaugural tendrá lugar en la Taberna Garibaldi de Madrid.

Además, el acto contará con la periodista Laura Arroyo y el exJEMAD Julio Rodríguez. Por otro lado, también habrá actuaciones musicales de Carlos Ávila y Alfonso Gardi. Los organizadores de la Feria del Libro definen su objetivo: «crear un espacio en el que se dé cabida a proyectos editoriales, publicaciones, etc., que no son acogidos fácilmente (o no lo son en absoluto) en eventos más conocidos, y no precisamente porque gocen de menor calidad», afirma el Área de Cultura de Podemos Comunidad de Madrid.

Programa de la Feria del Libro de Podemos

El evento principal se desarrollará en Rivas-Vaciamadrid durante un fin de semana con un amplio horario. Por consiguiente, las actividades incluirán mesas redondas, presentaciones y firmas de autores. La portavoz de Podemos Rivas, Rocío Val, participará en la presentación inicial del proyecto.

Fechas y horario: Sábado 4 de octubre (11:00 a 21:00h) y domingo 5 de octubre (11:00 a 15:00h).

Actuaciones musicales confirmadas: Carrickfergus (sábado, 14:00h), Nipatí Nipamí (sábado, 20:00h) y Al Àzar (domingo, 13:30h).

Carrickfergus (sábado, 14:00h), Nipatí Nipamí (sábado, 20:00h) y Al Àzar (domingo, 13:30h). Actividades paralelas: Se programarán talleres infantiles y varias presentaciones de libros.

Por tanto, la Feria Alternativa del Libro, organizada por Podemos, tendrá lugar el primer fin de semana de octubre en la Casa de Asociaciones de Covibar en Rivas Vaciamadrid. El programa incluye actividades culturales y musicales junto a la exposición de editoriales.