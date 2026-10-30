1.370.000 personas en riesgo de pobreza en Madrid, según CCOO

El Informe de la Pobreza 2026 de CCOO de Madrid señala que la tasa AROPE regional, del 19,4%, supera a la de Cantabria, Aragón, Navarra, Baleares y País Vasco.

CCOO de Madrid ha hecho público su Informe de la Pobreza 2026, que cifra en 1.370.000 personas —el 53,3% mujeres— la población madrileña en riesgo de pobreza o exclusión social. La tasa AROPE de la región se sitúa en el 19,4%, por encima de la de Cantabria, Aragón, Navarra, Islas Baleares y País Vasco, pese a ser la comunidad más rica del Estado. El sindicato sostiene que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso cerrará la legislatura «con una cronificación de la pobreza».

Trabajar ya no evita la pobreza

El informe subraya que tener empleo ha dejado de ser una garantía: el 14,5% de las personas ocupadas de la región, 490.000, están en riesgo de pobreza o exclusión social. De ellas, 343.950 son trabajadoras pobres que no superan los 13.278 euros de salario anual, sueldos que no alcanzan para pagar vivienda, alimentación, energía o transporte.

La vivienda es el principal foco de dificultad: el 40,6% de la población madrileña que vive de alquiler se encuentra en situación de pobreza y, en 2025, 1,1 millones de personas no podían mantener su casa a una temperatura adecuada, mientras 904.000 acumulaban retrasos en pagos de vivienda. Ese año, tres millones de madrileños —también el 40,6% de la población— declararon tener dificultades para llegar a fin de mes. Una brecha que también se mide en el hogar: el aire acondicionado es un 60% más probable en las casas de rentas altas.

Sin hogar y sin carne cada dos días

En el extremo, 4.146 personas sin hogar vivían en la región en 2022 —último año con datos, el 14,5% de las del Estado—; el 55,4% eran extranjeras y el 43,2% llevaba más de tres años así. Un fenómeno que ya contamos al hablar de los vecinos invisibles de Rivas.

El informe detecta además más personas que no pueden permitirse comer carne, pollo o pescado cada dos días: del 2,8% de 2019 al 4,6% de 2025, unas 325.000. La tasa AROPE de los menores de 16 años alcanza el 24,4%: 280.000 niños y niñas.

La red de protección, «cada vez más insuficiente»

CCOO denuncia que la protección social autonómica se ha quedado atrás. La cuantía media de la Renta Mínima de Inserción (RMI) bajó a 357 euros al mes en 2025, frente a los 403 de 2024, mientras el Ingreso Mínimo Vital —estatal— se sitúa en 733,6 euros mensuales. El número presupuestado de familias beneficiarias de la RMI ha caído un 97,9% en cuatro años: de 22.000 a 492.

El sindicato suma el coste de la política fiscal: los beneficios fiscales autonómicos restan 6.675 millones de euros de ingresos públicos, 5.260 millones solo en sucesiones y donaciones. El informe llega un año después de que el estudio de la Fundación FOESSA constatara que la desigualdad y la exclusión social crecen en España.

El documento cierra con un llamamiento a la huelga general del 11 de noviembre, convocada por CCOO y UGT por la vivienda y los salarios.