Informe FOESSA: La desigualdad y exclusión social crecen en España

La exclusión severa afecta ya a 4,3 millones de personas, mientras se contrae también la clase media.

El IX Informe FOESSA, presentado la semana pasada por Cáritas Española, revela un proceso de fragmentación social sin precedentes en España. Según el estudio, la clase media se está contrayendo de manera significativa, desplazando a numerosas familias hacia situaciones de mayor vulnerabilidad. En consecuencia, la exclusión social severa afecta ya a 4,3 millones de personas, una cifra que supera en un 52% los niveles de 2008.

Vivienda y empleo: los grandes motores de la exclusión

El informe identifica la vivienda y el empleo como los principales factores que impulsan la desigualdad. El 45% de las personas que viven de alquiler se encuentran en riesgo de pobreza, la tasa más alta de la Unión Europea. Según Raúl Flores, secretario técnico de FOESSA: «La vivienda es hoy el factor que está activamente reconfigurando nuestra estructura social, expulsando a uno de cada cuatro hogares de una vida digna, y triturando el difícil equilibrio de las clases medias».

Respecto al mercado laboral, la precariedad se ha normalizado. Afecta al 47,5% de la población activa, lo que equivale a 11,5 millones de personas. Además, más de un tercio de las personas en situación de exclusión moderada o severa tiene un empleo, demostrando que el trabajo ya no garantiza la integración social.

Grupos vulnerables y el «cortafuegos» educativo

El estudio destaca el impacto desproporcionado de la exclusión social en colectivos específicos. Un tercio de toda la exclusión severa corresponde a menores de edad. Asimismo, los hogares encabezados por mujeres concentran casi la mitad de los casos de exclusión grave. Por otro lado, el informe revela que la ESO ya no protege contra la pobreza. El nuevo «cortafuegos» educativo se sitúa en el Bachillerato y la Formación Profesional. Quienes no superan la ESO multiplican por 2,7 su riesgo de caer en la exclusión severa.

Exclusión severa en 4,3 millones de personas. Precariedad laboral para 11,5 millones. El 45% de los hogares en alquiler, en riesgo de pobreza. Colectivos más afectados: Menores de edad, hogares monomarentales y jóvenes con empleos precarios.

Hacia un cambio de paradigma: del bienestar al «biencuidar»

Frente a este panorama, el Informe FOESSA aboga por un cambio radical de modelo. Los autores subrayan la necesidad de un nuevo pacto social que priorice la interdependencia y la sostenibilidad. Raúl Flores, secretario técnico de FOESSA: «Necesitamos un cambio radical de paradigma civilizatorio que ponga en el centro la interdependencia, la ecodependencia y el cuidado. No somos individuos aislados y autosuficientes».

Un año más, el IX Informe FOESSA presenta una radiografía detallada de la profundización de la desigualdad y la exclusión social en España, alertando sobre la insostenibilidad del modelo actual y la urgencia de transitar hacia una sociedad basada en el cuidado mutuo y la justicia social.