Pleno Rivas: el PSOE reclama una residencia de mayores

El grupo socialista presentará una moción para que la Comunidad de Madrid construya en Rivas una residencia pública.

La Comunidad de Madrid anunció recientemente la construcción de 40 residencias y centros de día. 30 de éstas se ubicarán en la capital y las otras 10 en municipios de la región. Tras este anuncio, el PSOE llevará al pleno de octubre una moción para que una de estas diez sea construida en Rivas. La consejería de Asuntos Sociales ha informado de que empezarán identificando «aquellas parcelas que sean de propiedad municipal que ya estén cedidas a la Comunidad de Madrid o puedan ser objeto de cesión».

“En esa situación se encuentra Rivas», ha señalado la portavoz socialista Mónica Carazo, en relación a la parcela cedida. «Entendemos que no habrá ningún problema en dotar a nuestra ciudad de la residencia pública de mayores», ha añadido Carazo. La también vicealcaldesa ha destacado que se trata de «una reivindicación histórica y necesaria».

En 2006 el Ayuntamiento de Rivas cedió una parcela de 9.750 m2 en la calle de Antonio Gaudí para la construcción de una residencia pública. En 2018, se insistió desde el pleno con esta solicitud. Años después, en 2023 la Comunidad de Madrid rechazó la parcela porque no había “perspectivas de construcción”, explica el PSOE.

11.060 mayores censados

Vvolvemos a pedir a la Comunidad de Madrid que construya una residencia y un centro de día en Rivas”, ha insistido Carazo. También ha informado de que Rivas tiene censadas a 11.060 personas mayores de 65 años. Además, hay 1.186 solicitudes de valoración de dependencia desde 2019, señala el PSOE.

La portavoz socialista se ha mostrado “convencida” de que la moción contará con los votos favorables del resto de grupos. “Si todos y todas defendemos los intereses de esta ciudad, trabajamos por dar respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas de Rivas, no me cabe ninguna duda que esta moción saldrá por unanimidad. Otro posicionamiento, no sería entendido”, ha remarcado Carazo.