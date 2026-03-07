OPINIÓN

Plaza Covibar: urbanismo, participación y modelo de ciudad en el corazón de Rivas

Artículo de opinión de Elena Muñoz Echeverría, concejala de Participación ciudadana y Barrios.

Rivas Vaciamadrid, no cabe duda, es una ciudad compleja urbanísticamente. Es cierto que sus amplios espacios, sus zonas verdes, su adecuación a un transporte sostenible, la convierten en un ejemplo, pero si preguntamos a la ciudadanía que es lo que echan en falta la respuesta suele ser: “un lugar donde encontrarnos, una plaza, como la que existen en otros pueblos, en otras ciudades”.

Una urbe como la nuestra, en constante devenir, es sensible a esta carencia, por eso se ha puesto en marcha uno de los proyectos urbanos más significativos: la Plaza de Covibar. El objetivo es renovar este enclave situado entre el centro de salud La Paz y el centro cívico del barrio de Covibar, un espacio estratégico que durante años ha sido punto de paso obligado pero que, según vecinos y comerciantes, necesita de una renovación. La situación nos evidencia uno de los principales desafíos de las ciudades: mantener vivos los espacios que en su día fueron diseñados como centros de convivencia. Y ante este reto, la actuación municipal sobre esta plaza se realizará a través de un concurso de ideas, que, en términos urbanos, que nos permita recuperar una plaza para recuperar actividad social, seguridad percibida y vida comunitaria.

Pero no podemos olvidar que estamos hablando de barrios, en este caso de uno de los más emblemáticos y que es parte del origen de lo que hoy es Rivas Vaciamadrid, una ciudad que tiene como bandera la participación ciudadana. Por eso uno de los aspectos más destacados del proceso es que el diseño final no será elegido exclusivamente por técnicos. Tras la selección inicial de un jurado profesional —con tres premios de 10.000 euros para las mejores propuestas— el Ayuntamiento abrirá una fase de participación ciudadana para que los vecinos decidan qué proyecto se ejecutará finalmente.

Este modelo sitúa la intervención en un terreno político relevante: el de la democracia urbana. La participación vecinal no solo legitima la actuación pública, sino que también traslada la responsabilidad de decidir cómo debe ser el espacio común a quienes lo utilizan a diario.

Esta plaza encarna de alguna manera la historia de Covibar, un barrio nacido en 1978 bajo un modelo cooperativo de vivienda que apostó desde sus orígenes por los espacios compartidos y la vida comunitaria. Hoy, con cerca de 18.000 residentes y unos 300 comercios de proximidad, la zona mantiene una fuerte identidad vecinal que convierte cualquier intervención urbana en una cuestión relevante.

La revitalización de la plaza Covibar busca también reforzar ese comercio local, consciente de que la calidad del espacio público influye directamente en la actividad económica, y en la permanencia del pequeño comercio frente a otros modelos urbanos más dependientes del vehículo o de grandes superficies.

Frente a este proyecto nos podemos cuestionar un debate más amplio: qué modelo de ciudad quiere consolidar Rivas Vaciamadrid en los próximos años. Apostar por plazas activas, accesibles y diseñadas con participación ciudadana supone reforzar una visión de ciudad basada en la proximidad, la convivencia y el uso colectivo del espacio público.

En última instancia, las plazas no son solo obras urbanísticas. Son escenarios políticos en el sentido más amplio del término: lugares donde se encuentran los vecinos, se construye comunidad y se define cómo se vive el barrio día a día.