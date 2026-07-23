La Plataforma por la Sanidad exige más que el cuarto centro de salud

La adjudicación de las obras no convence al colectivo, que reclama especialidades, urgencias y pruebas diagnósticas para Rivas y su comarca

La Plataforma Rivas con la Sanidad Pública ha recibido con escepticismo la adjudicación de las obras del cuarto centro de salud de Rivas-Vaciamadrid. Aunque considera que la nueva infraestructura era una reivindicación histórica del municipio, sostiene que llega con más de una década de retraso. También afirman que, por sí sola, no resolverá los principales problemas asistenciales que denuncian los vecinos.

El colectivo recuerda que la construcción del nuevo centro de atención primaria lleva 13 años siendo reclamada por la ciudadanía. Sin embargo, asegura que la prioridad sanitaria de Rivas y de los municipios atendidos por el Hospital del Sureste pasa también por disponer de un centro de especialidades con pruebas diagnósticas. Igualmente, consideran fundamental un servicio de urgencias estable.

No solo el cuarto centro de salud: reclaman especialidades y urgencias para descongestionar el Hospital del Sureste

Según la plataforma, las demoras para conseguir una cita en atención primaria continúan situándose entre 15 días y un mes. Además, algunas consultas de especialidades pueden tardar hasta casi dos años, dependiendo del servicio.

Por ello, el colectivo considera insuficiente que la Comunidad de Madrid impulse únicamente el cuarto centro de salud. A su juicio, la ausencia de un centro de especialidades obliga a miles de pacientes a depender del Hospital del Sureste. Señalan que la situación de este hospital se ha visto agravada por la falta de recursos y la marcha de profesionales sanitarios hacia otros centros con mejores condiciones laborales.

Críticas al Gobierno regional y al PP de Rivas

En su comunicado, la Plataforma Rivas con la Sanidad Pública acusa al Gobierno de la Comunidad de Madrid de no responder a las necesidades reales del municipio. También critica al PP de Rivas, al que reprocha no exigir con mayor firmeza nuevas infraestructuras sanitarias para la ciudad.

Además, vuelve a denunciar la situación del servicio de urgencias extrahospitalarias, asegurando que siguen produciéndose jornadas en las que no hay personal médico para atender a los pacientes. Especialmente, esto ocurre por las noches y durante los fines de semana.

La plataforma concluye agradeciendo el apoyo recibido en las movilizaciones celebradas durante los últimos años. También anuncia que mantendrá su actividad reivindicativa hasta lograr, además del cuarto centro de salud, la construcción de un centro de especialidades, la incorporación de pruebas diagnósticas y un servicio de urgencias que responda a las necesidades de Rivas-Vaciamadrid y del conjunto de la comarca del Hospital del Sureste.

También recuerdan que han habilitado un enlace para que los vecinos y las vecinas «sepan cuando hay o no médico de urgencias en Rivas».