Planes de Navidad en familia con Covibar

La sala cultural de Rivas presenta 7 propuestas familiares, musicales y solidarias para despedir el año

La cooperativa Covibar y su Sala Covibar en Rivas-Vaciamadrid han preparado una variada programación navideña con espectáculos infantiles, danza, magia, conciertos y encuentros familiares. Una oferta pensada para toda la comunidad, con alternativas para niños, jóvenes y adultos durante las fiestas.

La programación incluye: el musical familiar Las nuevas aventuras del trineo de Papá Noel; la versión renovada del clásico de danza Suite Don Quijote; la gala solidaria El poder de la ilusión; el concierto para familias Piratas del Rock; un espectáculo de títeres ¿Dónde está el rey Gaspar?; un concierto de góspel-pop a comienzos de año con Rivas Gospel Voices; y la tradicional visita de los Reyes Magos con Los Reyes Magos llegan a Covibar.

Listado de las actividades programadas

Las nuevas aventuras del trineo de Papá Noel — Sábado 13 de diciembre a las 12:30 y 17:30 h · Entrada: 12 € / 10 € (socios de Covibar). (Covibar)

Suite Don Quijote — Domingo 21 de diciembre a las 12:00 h · Entrada: 5 € / 4 € (socios de Covibar y alumnado de la Escuela de Danza). (Covibar)

El poder de la ilusión (gala solidaria) — Lunes 22 de diciembre a las 18:00 h · Entrada: 6 €. (Covibar)

Piratas del Rock (concierto familiar) — Domingo 28 de diciembre a las 18:00 h · Entrada: 8 € / 6 € (socios de Covibar). (Covibar)

¿Dónde está el rey Gaspar? (títeres) — Martes 30 de diciembre a las 17:30 h · Entrada gratuita (acceso libre; menores deben ir acompañados de un adulto). (Covibar)

Rivas Gospel Voices (concierto) — Sábado 3 de enero a las 19:00 h · Entrada: 12 € / 10 € (socios de Covibar). (Covibar)

Los Reyes Magos llegan a Covibar — Domingo 4 de enero a las 17:00 h · Entrada gratuita (actividad abierta; menores acompañados). (Covibar)