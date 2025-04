Pisarello defiende en Rivas la República frente al despotismo

El Ateneo Republicano de Rivas organizó la semana pasada un acto de reflexión política, filosófica e histórica con el jurista y diputado

El diputado Gerardo Pisarello participó el pasado 9 de abril en un coloquio acerca del republicanismo y el reto que plantea en el siglo XXI. El acto, organizado por el Ateneo Republicano, ha sido presentado por Ramón Bonilla. Bonilla ha hecho hincapié en todos los actos organizados en torno al 14 de abril, aniversario de la II Republica. También convocó a todos los asistentes a la II Marcha Republicana «Hasta que se vayan».

Pisarello ha comenzado su intervención destacando el trabajo de los ateneos republicanos, «pieza fundamental» del republicanismo. Los ateneos, ha reivindicado el diputado de Sumar, «prefiguran la sociedad que queremos».

La República es sinónimo de libertad para Gerardo Pisarello

Pisarello ha definido durante su intervención el republicanismo como «filosofía de la libertad frente a la opresión». Se trata clásicamente de «la res pública frente al despotismo». En oposición a los discursos de la libertad de la derecha, Pisarello ha reivindicado que la libertad es «gozar de las condiciones materiales de existencia que nos permiten tomar las decisiones sobre nuestra vida».

Ha hecho énfasis también en el adjetivo de «democrática» que acompaña a la república de la que habla el republicanismo. Democracia «tanto política como económica». En referencia a la efeméride que se celebra en abril, Pisarello ha contrapuesto los procesos revolucionarios vividos en Portugal e Italia. En diferentes abriles, estos países expulsaron a las dictaduras fascistas para proclamar sendas repúblicas. Lo que sucedió en España, al contrario, fue la «restauración borbónica», recordó el también escritor.

«Aunque la república no está a la vuelta de la esquina, la monarquía no se encuentra consolidada» ha destacado el diputado de Comuns para enmarcar la contradicción actual. Recordó que Felipe VI aprovechó la pandemia COVID para reconocer los fondos en paraísos fiscales con los que se ha vinculado a su padre, Juan Carlos I. En concreto, se refirió a recursos que «puedan no estar en consonancia con la legalidad» en su escrito.

La monarquía española se ha caracterizado por su corrupción y sus intentos fallidos de modernización

También ha hablado de la llamada «operación Leonor» para indicar que la exhibición de una imagen joven de la primogénita expresa «la imposibilidad de reinar por mucho tiempo de Felipe VI».

«Incluso en los momentos más difíciles hubo gente que resistió», planteó Gerardo Pisarello a modo de invitación a seguir pensando los horizontes a los que se puede llegar desde una república. «No podemos dejar que nos aplaste la sensación de que no hay nada que hacer», finalizó Pisarello recordando también la lucha de las mujeres palestinas.

Sobre el tipo de República, Pisarello ha reivindicado la importancia del federalismo para la implantación de la república. Dentro de estas experiencias de descentralización ha destacado las primeras elecciones municipales en 1978. Según Pisarello, no se realizaron hasta la aprobación de la Constitución para poner control sobre sus efectos.

El coloquio ha contado con la moderación de Víctor Reloba, director de Zarabanda. Ha querido indagar sobre las historias de lucha que recoge el libro de Pisarello que habla de la I República, titulado «La República inesperada«.

También ha planteado cómo ha influido en la definición de la nación española. Cuando esta se concreta, ya se encuentra en situación de pérdida de las colonias.