Pastora Soler encabezará el cartel del Rivas Flamenca 2026

La artista actuará por primera vez en Rivas en esta edición, aprobada en Junta de Gobierno junto a otros anuncios.

La cantante sevillana Pastora Soler será la cabeza de cartel del Rivas Flamenca 2026, festival que se celebrará del 19 al 21 de febrero en Rivas Vaciamadrid. La artista actuará por primera vez en el municipio durante la gala de clausura, prevista para el sábado 21.

El festival, convertido ya en una referencia del flamenco a nivel estatal, abrirá el jueves 19 con las actuaciones de los ganadores del último Festival Internacional del Cante de Las Minas: el cantaor Gregorio Moya, premio Lámpara Minera, y la bailaora Salomé María Ramírez, galardonada con el Desplante. El viernes 20 será el turno de Aurora Vargas, Antonio Reyes y Pastora Galván.

Los abonos para las tres galas oscilarán entre 60 y 75 euros y saldrán a la venta en los próximos días.

Declaraciones

“Es un orgullo que una artista de la talla de Pastora Soler se sume por primera vez al cartel. Confirma la madurez y proyección nacional del festival”, señalaron fuentes municipales.

El Supremo obliga a la Comunidad de Madrid a financiar las escuelas infantiles durante la pandemia

La Junta de Gobierno Local informó también de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que condena a la Comunidad de Madrid a abonar 451.399,52 euros por haber retirado unilateralmente la financiación de las escuelas infantiles entre marzo y mayo de 2020.

El Ejecutivo local destacó que la resolución “refuerza la autonomía municipal y la importancia de la educación pública en la etapa de 0 a 3 años, especialmente en un día como el de los Derechos de la Infancia”.

2,3 millones para el nuevo plan de asfaltado

El Ayuntamiento invertirá 2,3 millones de euros en la reparación y asfaltado de una veintena de calles, con intervenciones que abarcan más de 117.000 metros cuadrados. Los trabajos incluyen fresado, reposición de firmes y actualización de señalización.

1,2 millones para renaturalizar el Olivar de la Partija

La Junta de Gobierno aprobó además la adjudicación de las obras del proyecto Renatura Rivas, dotado con 1,2 millones de euros, destinado a transformar el Olivar de la Partija en un bosque mediterráneo mixto y recuperar la charca del olivar, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad y financiación de fondos europeos Next Generation.