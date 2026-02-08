Palabras en Vuelo: El amor a debate en Rivas con “Amores de novela”

La sesión que organizan Escritores en Rivas reflexiona este lunes sobre cómo la literatura ha moldeado nuestra idea del amor.

La Asociación Escritores en Rivas dedica la sesión de febrero de sus encuentros Palabras en Vuelo a analizar el amor en la literatura y su influencia en la forma en que entendemos hoy las relaciones afectivas. El evento, titulado Amores de novela, se celebra el lunes 9 de febrero, a las 19:30 horas, en la Sala Marcos Ana del Centro Cultural Federico García Lorca, en Rivas-Vaciamadrid.

La propuesta parte de una pregunta central: hasta qué punto las historias de amor que hemos leído —desde los clásicos hasta la narrativa contemporánea— han condicionado nuestras expectativas, deseos y frustraciones sentimentales. La sesión se plantea como un espacio de reflexión crítica, con humor y participación del público, alejándose de una visión idealizada del amor romántico.

El amor como motor narrativo (y sus mitos)

A lo largo de la historia, la literatura ha construido modelos de amor marcados por pasiones imposibles, relaciones tóxicas y sacrificios extremos. Estos relatos, convertidos en referentes culturales, siguen influyendo en la manera en que muchas personas entienden los vínculos afectivos. Sin embargo, el programa también pone el foco en cómo la propia literatura ha sabido cuestionar y parodiar esos modelos desde la ironía y la crítica.

La sesión arranca con una breve introducción sobre el amor como motor narrativo y su repercusión en las dinámicas personales y sociales. A partir de ahí, el escritor Juan Font ofrecerá una intervención satírica centrada en algunas de las historias de amor más improbables o directamente desastrosas que la literatura ha presentado como ejemplares.

Nanorrelatos, micro abierto y premios

Uno de los momentos centrales del encuentro será la lectura de los textos finalistas del concurso de nanorrelatos La imagen escrita. En este certamen, los participantes han creado relatos breves inspirados en una imagen, abordando el amor desde distintas perspectivas y apostando por la concisión y la creatividad.

El programa continuará con un micro abierto, en el que el público podrá compartir reflexiones, opiniones o breves textos relacionados con el amor en la literatura y la cultura popular. Tras este espacio de diálogo colectivo, se procederá a la entrega de premios del concurso.

Shakespeare como cierre

El cierre de la sesión correrá a cargo del escritor Alejandro Romera, que ofrecerá una lectura dramatizada de un monólogo clásico de William Shakespeare. La propuesta busca tender un puente entre la tradición literaria y las preguntas contemporáneas sobre el amor y las relaciones humanas.

La actividad será presentada y coordinada por Sayago Langa y forma parte de la programación cultural estable de Escritores de Rivas, que cada mes convierte Palabras en Vuelo en un punto de encuentro para la literatura, la reflexión y la participación ciudadana en Rivas-Vaciamadrid.