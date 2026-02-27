Orquesta Athanor lleva a los Beatles al sinfónico

El Auditorio Pilar Bardem acoge el 28 de febrero un homenaje a The Beatles con entradas a 10 euros.

La Orquesta Sinfónica Athanor de Rivas-Vaciamadrid ofrecerá el sábado 28 de febrero, a las 19.00 horas, un concierto homenaje a The Beatles en el Auditorio Pilar Bardem. La cita reunirá a público de todas las edades en torno a un repertorio de la banda de Liverpool reinterpretado con arreglos sinfónicos y la participación de dos voces solistas. Las entradas tienen un precio único de 10 euros y ya están a la venta a través de la web municipal .

El espectáculo propone una revisión orquestal de algunos de los temas más conocidos del cuarteto británico, como All You Need Is Love, Yesterday, Hey Jude, Let It Be u Obladi Oblada. Canciones que forman parte de la memoria colectiva y que, en esta ocasión, sonarán con una instrumentación pensada para ampliar matices y reforzar su carga emocional .

Clásicos del pop con sonido sinfónico

El concierto, bajo el título “Los Beatles sinfónico”, invita a redescubrir el repertorio del grupo desde la perspectiva de una orquesta. La propuesta no se limita a una interpretación fiel, sino que adapta los temas al formato sinfónico, aportando mayor profundidad y riqueza sonora.

En el programa también figuran piezas como All My Loving, Michelle, Lady Madonna o Eleanor Rigby, que permitirán comprobar cómo el pop de los años sesenta puede transformarse en una experiencia orquestal envolvente .

Dos voces solistas sobre el escenario

La Orquesta Athanor estará acompañada por dos intérpretes con trayectoria en la escena musical: Pilar Toronjo, colaboradora habitual de la formación, y Miguel Jimeno Martín, vocalista del grupo Time For Action. Ambos pondrán voz a un repertorio que atraviesa generaciones y estilos .

La combinación de orquesta y solistas busca acercar el legado de The Beatles a nuevos públicos sin perder el vínculo emocional que mantienen quienes crecieron con sus canciones.

Concierto didáctico para centros educativos

Más allá del recital abierto al público, la Orquesta Sinfónica Athanor ha programado un concierto didáctico el jueves previo, dirigido a colegios e institutos de Rivas. Todas las localidades para esta sesión escolar están ya agotadas, un dato que refleja el interés de los centros por acercar la música de The Beatles al alumnado en formato sinfónico .

Con más de 20 años de trayectoria en la ciudad, Athanor mantiene una línea de trabajo que combina programación artística y vocación educativa, consolidándose como uno de los proyectos culturales estables de Rivas-Vaciamadrid .

El concierto del 28 de febrero en el Auditorio Pilar Bardem se presenta así como una oportunidad para disfrutar en directo de un repertorio universal con una puesta en escena diferente, en clave orquestal y con sello local.