OPINIÓN

Orgullo y responsabilidad

Artículo de opinión de Mónica Carazo, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Rivas.

Rivas es una ciudad que se preocupa y se ocupa de sus servicios públicos. Esta frase no es un mero eslogan político, sino que se refrenda cada día en el trabajo que el personal municipal realiza en sus distintas áreas y funciones y, también, en la valoración que la ciudadanía ripense hace del mismo. La última encuesta de percepción social de los servicios y de la política municipal así lo constata.

Una mayoría de ripenses eleva la nota media del equipo de gobierno en la gestión municipal, hasta situarla en un 6,12, mejorando la nota recibida durante la muestra de abril de 2025. Un 45,9% cree que la gestión del Gobierno municipal es buena o muy buena y también aumenta la percepción que la ciudadanía tiene sobre la situación de Rivas: un 34,7% cree que ha mejorado.

En relación con la valoración de los servicios públicos, la encuesta arroja una mejor percepción ciudadana en todos ellos. Destacan las bibliotecas o los deportes y destaca el incremento en la valoración del renovado servicio BincinRivas, que pasa de obtener una nota de 6,4 a 7,3. La cultura, la infancia, nuestros mayores o nuestros servicios sociales también aprueban de forma solvente entre la ciudadanía ripense, que siempre se ha sentido orgullosa del modelo de ciudad que hemos construido entre todos y todas.

También existen problemas y también nos ocupan y nos preocupan: el tráfico y la movilidad, la asistencia sanitaria o el precio de la vivienda. En algunos podemos incidir de forma directa, porque son de nuestra competencia. En otros, como la asistencia sanitaria, seguimos reclamando al Gobierno regional que abandone su política de confrontación y ejerza sus competencias, refuerce los recursos en los tres centros de salud existentes y construya el cuarto centro de salud que la ciudadanía lleva esperando demasiados años.

En definitiva, esta encuesta arroja resultados que, como vecinos y vecinas, nos hacen sentir el orgullo de vivir y compartir una ciudad como Rivas. Como responsables políticos y como parte del Gobierno municipal, también nos llena de responsabilidad, porque es nuestra obligación seguir la senda que nos marca la ciudadanía. Una ciudadanía exigente y comprometida, que sabe muy bien lo que quiere.

Ante una derecha situada en la confrontación y el insulto, desde el PSOE seguimos y seguiremos a lo importante, a cuidar nuestros servicios públicos y a mejorar la vida de la gente: Rivas avanza.