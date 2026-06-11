Orgullo LGTBI Rivas 2026: dos días de fiesta y reivindicación

Rivas celebra hoy y mañana el Orgullo con homenajes, música, cultura y actividades vecinales

Rivas-Vaciamadrid celebra hoy y mañana el Orgullo LGTBI 2026 con un programa de actividades que combina la reivindicación de los derechos del colectivo con propuestas culturales, musicales y comunitarias. Bajo el lema “Orgullo y Barrio”, la iniciativa busca poner el foco en la importancia de los espacios vecinales como punto de encuentro, apoyo y visibilización para las personas LGTBI.

La programación se desarrollará entre el monumento contra la LGTBIfobia, el edificio Atrio y la plaza de la Constitución, con actividades abiertas a toda la ciudadanía. El programa ha sido organizado con la colaboración de entidades vecinales y colectivos vinculados a la diversidad sexual y de género.

Homenaje a Asun y Paqui, referentes del barrio

La primera jornada tendrá lugar hoy, jueves 11 de junio. A las 19.00 horas se celebrará un homenaje a Asun y Paqui, históricas responsables de la cafetería Canela, un establecimiento del barrio de Covibar que durante años fue un punto de encuentro para numerosas personas de Rivas y del colectivo LGTBI local.

El acto se desarrollará junto al monumento contra la LGTBIfobia, en la avenida José Hierro. Tras la entrega de la distinción, el Coro del Aula Abierta Mujeres ofrecerá una actuación musical.

La jornada continuará con un monólogo de la humorista y activista trans Elsa Ruiz, previsto para las 19.50 horas en el edificio Atrio. El cierre llegará con un aperitivo organizado por Aires de Alondra.

Fiesta del Orgullo en la plaza de la Constitución

Mañana, viernes 12 de junio, la actividad se trasladará a la plaza de la Constitución con una gran fiesta que se prolongará desde las 19.45 hasta las 23.30 horas.

Entre las propuestas previstas figuran un concurso de bollos, un mercadillo de artistas queer, puestos informativos de asociaciones y comercios adheridos a la iniciativa Comercios Orgullosos, además de actividades de sensibilización y espacios de encuentro para vecinos y visitantes.

La bienvenida institucional dará paso al pregón, elaborado y leído por integrantes del grupo de meriendas LGTBI de Rivas, formado por vecinos y vecinas que han participado en la organización de esta edición.

Música, danza y actividades para todos los públicos

La programación cultural ocupará gran parte de la noche. El cantante Leo Jare actuará junto a su banda mientras se delibera el concurso gastronómico.

Posteriormente se sucederán las actuaciones de Kimmu, el grupo Focus Dance, Glitch Noize y la artista Rakky Ripper, uno de los nombres destacados del cartel de este año.

La jornada concluirá con una sesión musical a cargo de Djridoo.

Con esta programación, Rivas vuelve a sumarse a las celebraciones del Orgullo LGTBI, combinando actividades festivas con la reivindicación de la igualdad, la diversidad y los derechos de las personas LGTBI desde una perspectiva comunitaria y de barrio.