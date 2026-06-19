Odat.es: nueva web para denunciar barreras arquitectónicas

La plataforma de FAMMA permite comunicar problemas de accesibilidad y hacer seguimiento de cada reclamación.

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid) ha puesto en marcha Odat.es, una nueva plataforma digital destinada a facilitar la denuncia de barreras arquitectónicas y otros problemas de accesibilidad. La herramienta, presentada este 9 de junio, permite a cualquier ciudadano comunicar incidencias de forma telemática, adjuntar pruebas y realizar un seguimiento del expediente hasta su resolución.

El objetivo de esta iniciativa es simplificar un proceso que, en muchas ocasiones, resulta complejo para los afectados y termina desincentivando la presentación de reclamaciones. A través de la web, los usuarios pueden informar sobre obstáculos que dificultan la movilidad o el acceso a servicios y espacios públicos, indicando la ubicación exacta y aportando fotografías de la incidencia.

Cómo funciona la plataforma

Una vez registrada la denuncia, el caso pasa a ser analizado por el equipo técnico de la Oficina de Denuncias de Accesibilidad y Ayudas Técnicas (ODAT), que se encarga de estudiar la situación y trasladar la reclamación a la administración pública o entidad responsable. El procedimiento incluye un seguimiento continuado hasta que la incidencia quede resuelta.

Según explica FAMMA, cada comunicación genera un expediente propio que permite controlar las actuaciones realizadas y mantener informado al ciudadano sobre los avances del proceso. La organización destaca que la plataforma no se limita a recoger avisos, sino que busca impulsar acciones concretas para lograr la eliminación de las barreras detectadas.

Seguimiento de las reclamaciones

Uno de los aspectos diferenciales de Odat.es es el sistema de seguimiento incorporado. Los usuarios reciben información periódica sobre el estado de su denuncia, las respuestas obtenidas de los organismos implicados y las gestiones efectuadas por el equipo técnico.

Además, la plataforma permite controlar los plazos administrativos y reiterar requerimientos cuando sea necesario, con el fin de evitar que las reclamaciones queden paralizadas o sin respuesta. Este modelo pretende aportar mayor transparencia al procedimiento y reforzar la interlocución con las administraciones responsables de actuar.

Más participación ciudadana en accesibilidad

Desde FAMMA consideran que la digitalización puede contribuir a aumentar la participación ciudadana en la detección de incumplimientos relacionados con la accesibilidad. La entidad señala que la nueva herramienta busca reducir tiempos de tramitación y favorecer una respuesta más rápida ante situaciones que afectan a la movilidad y la igualdad de oportunidades.

La organización, que agrupa a 48 asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica de la Comunidad de Madrid, trabaja desde hace años en la defensa de los derechos del colectivo y en la promoción de la accesibilidad universal. Con la puesta en marcha de Odat.es, pretende reforzar la colaboración entre ciudadanía, administraciones públicas y entidades responsables para avanzar hacia entornos más accesibles e inclusivos.