Octubre deja 12 muertes laborales en Madrid, 4 de ellas por el derrumbe en la calle Hileras

Comisiones Obreras de Madrid advierte que todas las vidas perdidas en el trabajo son evitables

El pasado mes de octubre se registraron un total de 12 trabajadores fallecidos en siniestros laborales en la Comunidad de Madrid, informa el sindicato Comisiones Obreras de Madrid. Del total, cuatro muertes se produjeron como consecuencia del derrumbe del edificio en obras situado en la calle Hileras, en pleno centro de la capital.

El siniestro del inmueble en la calle Hileras provocó la muerte de cuatro personas que participaban en la obra y ha provocado “una profunda alarma”, según el comunicado del sindicato.

A raíz de estos datos, el sindicato exige un refuerzo urgente de los mecanismos de prevención y de inspección de seguridad laboral, y subraya que “ninguna muerte en el trabajo debe considerarse inevitable”.

El balance mensual evidencia un panorama alarmante: pese a los progresos en algunas cifras, siguen ocurriendo tragedias que requieren respuestas estructurales. El derrumbe de Hileras, en concreto, pone de manifiesto la vulnerabilidad de los trabajadores en sectores con alto riesgo, como la construcción.

Las exigencias del sindicato incluyen una mayor dedicación de recursos a la inspección laboral, el cumplimiento estricto de las obligaciones en materia de prevención de riesgos y una prioridad absoluta a la seguridad por encima de los objetivos productivos o los costes.

Este episodio plantea de nuevo la cuestión de cómo asegurar que las condiciones de trabajo sean realmente seguras, y recuerda que cada cifra —cada vida— representa un trabajador o trabajadora cuya muerte podría haberse evitado.