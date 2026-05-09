OPINIÓN

No podemos ser rehenes de la incapacidad de la Comunidad de Madrid

Artículo de opinión de Carlos Rodríguez, padre de alumnado del CEIP Mercedes Vera/Hispanidad

Ha pasado más de un mes desde las últimas declaraciones de la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid sobre la “paralización” de las obras del colegio Mercedes Vera, y casi dos desde que la obra quedó abandonada. Y todo tras cinco años sufriendo los típicos problemas que padecemos en Rivas con cualquier infraestructura que dependa del Gobierno regional.

Entre medias, hemos presenciado todo tipo de ‘performances’ por parte del PP de Rivas: desde publicar vídeos fuera del centro rechazando entrar a comprobar «in situ» la dramática realidad del alumnado, hasta buscar parches para simular que hacen algo, o negarse a aplaudir en el pleno las peticiones desesperadas de las familias (algo que por otra parte, supongo que es normal, queda muy feo dar palmas cuando están denunciando tu propia incapacidad).

No obstante, la respuesta a los problemas pasa por ceder la gestión de las obras al Ayuntamiento. Pero parece que esa es una solución para las familias, no para el PP de la CAM ni de Rivas, de lo que desprende que tanto para el ejecutivo de Ayuso como para su franquicia ripense, la disputa política y controlar el relato están por encima de trabajar por el interés de nuestras hijas e hijos.

Porque el caso del Mercedes Vera no es un hecho aislado, sino un ejemplo más de la discriminación que sufrimos en Rivas por parte de la Comunidad de Madrid. Nos enfrentamos a una emergencia sanitaria con falta de centros, listas de espera saturadas y las Urgencias cerradas constantemente. A esto se suma un metro deficiente lastrado por el transbordo, la ausencia de transporte directo al centro y una emergencia educativa que también se extiende a las obras inacabadas del CEIPSO La Luna, problemas de climatización en los centros y la masificación de las aulas. Y por supuesto, las protestas de las trabajadoras de las escuelas infantiles.

No es de recibo. No podemos seguir siendo rehenes de su juego político. Las familias de Mercedes Vera y la ciudadanía de Rivas en general no se lo merecen.