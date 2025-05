No es ideología, lo nuestro es Rivas

En el Partido Popular hemos dado el pistoletazo de salida a la campaña que vamos a llevar a cabo a lo largo de los próximos meses. Así que, con todas las ganas y la ilusión que tenemos, hemos empezado a recorrer el municipio calle a calle, comercio a comercio, bar a bar, empresa a empresa, con el único objetivo de escuchar a los ripenses y compartir con vosotros nuestro proyecto.

A muchos os sorprenderá que tomemos esta iniciativa a principios de 2025 porque lo normal, también en Rivas, es que a los políticos se les vea más cuando estamos en campaña electoral. Pero yo entiendo la política de otra manera.

Durante el tiempo que llevo al frente del PP en Rivas Vaciamadrid, he trabajado por crear un proyecto con gente de Rivas y pensando sólo en los ripenses. Siempre he estado a disposición de todos los vecinos, de los clubes deportivos, de las familias, y de todo aquel que necesitara algo del Ayuntamiento o de mi partido. Sabéis que no me importa dar las batallas que hagan falta, sin complejos, con tal de defender lo que creemos que es bueno para la ciudad.

Ya han pasado algunos años desde que asumí el liderazgo del PP de Rivas. Años en los que he podido conocer mejor la ciudad y a las personas que viven aquí. A lo largo de este camino, tengo que reconocer que la última cita electoral fue un momento muy especial para mí. Ser la candidata a alcaldesa con mayor apoyo, que el Partido Popular ganara las elecciones por primera vez en la historia del municipio, fue el mejor respaldo a nuestro proyecto. Y, por el contrario, fue un varapalo para la alcaldesa Aída Castillejo, a quien le dejaron una alcaldía en herencia el pasado mandato, y a la primera oportunidad, los vecinos le dijeron que no estaban con ella. Y la verdad es que no me sorprende porque la alcaldesa se empeña en priorizar los intereses de su partido por encima de lo que le interesa a Rivas, destinando recursos públicos a sus proyectos ideológicos.

Todos conocemos que su primera gran decisión fue imponer un “carril sin bicis” que ha generado un auténtico caos de tráfico en la ciudad. Un proyecto que es un despilfarro de recursos públicos y que la mayoría de ripenses rechazó. Un rechazo que Aída Castillejo ignoró por pura ideología sin importarle haber generado un problema donde antes no existía. Ahora tenemos un carril sin bicis, siempre vacío, mientras los coches están atascados.