Nisrin Bousbaa y los maestros del tatami: triplete de oros nacionales para el yudo de Rivas

La joven ripense suma su tercer título para el Judo Club Rivas, que también celebra los oros de Ana Roldán y Paco Lorenzo.

El deporte de Rivas-Vaciamadrid comienza 2026 celebrando una gesta sin precedentes sobre el tatami. Nisrin Bousbaa, referente indiscutible del yudo local, se ha proclamado campeona de España en categoría absoluta por tercera vez en su carrera. Un triunfo que encabeza una racha dorada para el Judo Club Rivas, que suma a este éxito los oros de Ana Roldán y Paco Lorenzo en categoría máster, consolidando al municipio como una potencia nacional en esta disciplina marcial.

Una campeona versátil

A sus 25 años, Bousbaa ha demostrado una capacidad de adaptación excepcional. Tras dominar la categoría de más de 78 kg con los oros de 2021 y 2023, la ripense ha logrado revalidar su corona tras bajar de peso, imponiéndose esta vez en la categoría de menos de 78 kg. Este hito la convierte en una de las pocas deportistas en España capaz de reinar en dos divisiones diferentes.

La competición absoluta, celebrada en Pinto a finales de noviembre, supuso además un récord de participación para la entidad local. «Ha sido un Campeonato de España inolvidable para el Judo Club Rivas, que por primera vez ha clasificado a cinco yudocas», destaca Paco Lorenzo, presidente del club y leyenda viva del yudo ripense. Junto a Nisrin, la delegación la completaron Pablo Hiruelas (9º puesto), Daniel Nieto, Luna Medellín y María Cabas.

Dominio veterano en Segovia

La lluvia de medallas continuó en el Campeonato de España de Veteranos celebrado en Segovia. Allí, los maestros del club demostraron que la excelencia no tiene edad. Paco Lorenzo (65 años) se colgó su séptimo oro estatal en la categoría de 60-65 años (-73 kg), mientras que Ana Roldán sumó su tercer metal dorado en la categoría de 50-54 años (-52 kg).

El palmarés de la expedición a tierras segovianas se completó con la medalla de plata de Javier Moreno (-73 kg) y un meritorio séptimo puesto de Gustavo Martín, quien compitió mermado por una lesión.

Éxito internacional en París

El buen momento del yudo en Rivas traspasa fronteras. Antes de cerrar el año, Roldán y Lorenzo brillaron en el Mundial Máster de París. Ana Roldán hizo historia al convertirse en la primera yudoca española en encadenar tres podios mundialistas consecutivos: oro en Abu Dabi (2023) y platas en Las Vegas (2024) y París (2025). Paco Lorenzo, por su parte, sumó una nueva presea a su extenso currículum internacional.

Estos resultados confirman el excelente estado de salud del deporte base y veterano en Rivas, con un club que logra equilibrar la formación de nuevas promesas como Bousbaa con el rendimiento de élite de sus maestros.

Nisrin Bousbaa, Ana Roldán y Paco Lorenzo. (AYTO. RIVAS)