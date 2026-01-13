MULTITARIFA 360 SL entra en el sector energético con la compra de Fuxiona

La operación impulsa el crecimiento de la consultora malagueña y refuerza su expansión a nivel nacional

El sector de las consultoras energéticas en España amanece con una operación de especial relevancia. MULTITARIFA 360 SL ha formalizado la adquisición de Fuxiona, una firma reconocida por su posicionamiento, su trayectoria y la confianza acumulada entre clientes particulares y empresas. La operación supone el punto de partida de un proyecto empresarial con ambición nacional y vocación de permanencia en un mercado clave.

Este movimiento se produce en un escenario energético especialmente sensible para consumidores y compañías, marcado por la volatilidad del precio, cambios regulatorios y una demanda creciente de asesoramiento independiente. La venta de Fuxiona a MULTITARIFA 360 SL busca reforzar la estabilidad del servicio y ofrecer respuestas claras, cercanas y personalizadas, con el ahorro y la eficiencia como ejes principales.

Una visión empresarial centrada en el cliente, la tecnología y los resultados

La compra de Fuxiona consolida una estrategia basada en la experiencia y en una propuesta de valor orientada al cliente final. El objetivo es liderar la optimización energética para hogares y empresas, combinando conocimiento del sector, herramientas de análisis y una atención que prioriza la transparencia.

El nuevo grupo mantendrá una filosofía de trabajo centrada en el análisis real de facturas, la optimización de contratos y la defensa activa de los intereses del cliente frente a la complejidad del mercado. Esta metodología, que ha sido una de las claves del crecimiento de Fuxiona, se integra ahora como pilar diferencial dentro de la estrategia de MULTITARIFA 360 SL.

Además, la operación permitirá acelerar la innovación tecnológica y mejorar procesos internos de seguimiento, análisis y atención al cliente. La digitalización, junto a la mejora continua del servicio, será determinante para afrontar los retos futuros del sector.

Fuxiona en Málaga: trayectoria, cercanía y compromiso con el ahorro

Fuxiona se ha consolidado en los últimos años como una referencia en el ámbito de la consultoría energética en Málaga, destacando por un enfoque cercano y transparente, así como por su capacidad de generar ahorro real y medible. La adquisición permitirá ampliar servicios y acelerar su crecimiento a nivel nacional, manteniendo su compromiso con el tejido económico local.

Desde la dirección de MULTITARIFA 360 SL destacan: “Desde el inicio hemos apostado por la excelencia, y Fuxiona representa los valores que queremos: profesionalidad, cercanía y resultados medibles para el cliente”, señalan fuentes de la compañía.

Por su parte, Fuxiona continuará operando con su identidad y su equipo, ahora respaldada por una estructura más sólida y orientada al crecimiento. El objetivo compartido es reforzar el liderazgo del grupo, ampliar acuerdos estratégicos y desarrollar nuevas soluciones energéticas para particulares y empresas.

Con esta operación, MULTITARIFA 360 SL no solo incrementa su presencia en el mercado, sino que sienta las bases de un proyecto sólido, escalable y con vocación de liderazgo a largo plazo. La adquisición confirma una tendencia creciente: la consolidación de compañías con valores compartidos, visión estratégica y compromiso firme con la transparencia, la eficiencia y el ahorro energético sostenible.