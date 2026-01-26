Modelo actual del Cosmos – Evolución (III)

Artículo de la sección «Mirando al cielo» para la Revista Zarabanda de noviembre de 2025.

En el artículo anterior describía el “modelo” cosmológico del Big Bang, modelo más ampliamente aceptado por la comunidad científica y que describe el origen y evolución del universo. Según este modelo, el universo nació hace unos 13.700 millones de años.

Como han demostrado todos los cosmólogos desde Hubble a nuestros días, la expansión del espacio rige el transcurso de nuestro universo y no se trata de un espacio fijo alejándose hacia el vacío, sino que el espacio que contiene los objetos es el que está cambiando linealmente según la constante de Hubble. Es como si los objetos permanecieran inmóviles y la expansión sería la misma velocidad que medimos. Pero no sólo es eso, sino que el espacio y el tiempo siguen este proceso evolutivo y se van creando estas dimensiones a medida que crece el diámetro del cosmos.

La evolución del Modelo.

Según las últimas observaciones nada sustancial ha cambiado en nuestro conocimiento de la evolución de la “singularidad primitiva”. El Cosmos ha experimentado fases de desarrollo que han supuesto llegar la situación actual, desde esta evolución:

De 0 a 2 minutos: se pasa por unas fases de asimetría electrodébil en la que los bosones van haciendo que las distintas partículas obtengan diversos valores para sus masas. Este mecanismo no es muy complejo de entender después del descubrimiento del ”bosón de Higgs”; las partículas tropiezan contra el “campo de Higgs” y si este ofrece resistencia su masa aumenta y si el campo las deja pasar, disminuyen su masa, así para siempre. Se rompe también la supersimetría de los bosones y fermiones y así se van separando cada vez más las partículas.

De 2 a 3 minutos : comienzan a formarse los núcleos atómicos, con sus correspondientes protones (átomos de hidrógeno) y neutrones y al final de los tres minutos el universo se ha enfriado lo suficiente para que la fusión nuclear se pare.

: comienzan a formarse los núcleos atómicos, con sus correspondientes (átomos de hidrógeno) y y al final de los tres minutos el universo se ha enfriado lo suficiente para que la fusión nuclear se pare. De 70.000 a 250.000 años: pasamos de una época en la que los núcleos atómicos formados eran iguales al número de fotones existentes, a que estos últimos evolucionen independientemente de la materia y por tanto el universo se haga VISIBLE, es decir: la LUZ escapa. En esta misma época comienzan a darse una serie de asimetrías locales que separan también la materia de la antimateria, permitiendo la aparición de elementos primitivos como los “quásares” y las “galaxias activas”, como si el universo, perfecto en su origen, tomara otro rumbo: el de las desviaciones, que darán lugar a la aparición de las siguientes fases.

250.000.000 de años : comienzan a formarse las primeras estrellas a las que se ha denominado de “ Población III ” (estrellas no metálicas y sólo formadas por Hidrógeno y Helio). A partir de aquí se unen los elementos primigenios (hidrógeno, helio y litio) transformándose en elementos más pesados y formando otro tipo de estrellas más complejas.

: comienzan a formarse las primeras estrellas a las que se ha denominado de “ ” (estrellas no metálicas y sólo formadas por Hidrógeno y Helio). A partir de aquí se unen los elementos primigenios (hidrógeno, helio y litio) transformándose en elementos más pesados y formando otro tipo de estrellas más complejas. 670 millones de años: la “gravedad”, esa fuerza tan pequeña pero tan continua va haciendo que las partículas, las nubes de gas, las estrellas primigenias y los grandes volúmenes de materia se vayan condensando en enormes agrupaciones que llamamos “galaxias”. En estas formaciones comienza el proceso de formación de estrellas “Población II”, que son de baja metalicidad, es decir, de elementos químicos más pesados que el helio, como el carbono, oxígeno y otros. Esta fuerza de atracción (hoy convertida en geometría por Einstein, según la deformación del espacio-tiempo), hace que las galaxias se junten las unas con las otras para formar grupos, cúmulos y supercúmulos.

Hasta hoy : final y continuamente, se forman los objetos hasta la llegar a la escala de nuestro Sistema Solar, como son: Estrellas de Población I, ricas en metales, jóvenes con la mayor metalicidad de las tres poblaciones, y comúnmente situadas en los brazos espirales de las galaxias, como la Vía Láctea. El Sol es un ejemplo de estrella rica en metales y se considera una estrella relativamente pequeña de la población I. Galaxias, Cúmulos de galaxias y Supercúmulos. Según la clasificación de Hubble las galaxias son: espirales, espirales barradas, lenticulares, elípticas, anulares e irregulares. Por su tipo serían: proto galaxias (galaxias en formación), galaxias de brote estelar (con una densidad enorme de formación de estrellas), activas, oscuras, Seyfert (de núcleos activos), quásares, etc. Cúmulos estelares, abiertos y globulares, estrellas binarias y sistemas múltiples (como Alfa Centauri). Nebulosas de emisión, de reflexión y planetarias (estas últimas de explosiones novas y supernovas). Constelaciones (agrupaciones de estrellas reconocidas oficialmente) y Asterismos (estos últimos, agrupaciones de estrellas fácilmente distinguibles, como las Pléyades). Sistemas planetarios con planetoides, planetas enanos, satélites, anillos, asteroides, nubes de escombros, cometas, etc. Etc. Etc.

: final y continuamente, se forman los objetos hasta la llegar a la escala de nuestro Sistema Solar, como son:

En el capítulo siguiente y último seguiré con las teorías del fin de evolución y desaparición (o no) del universo en el que habitamos, así como sobre los últimos descubrimientos relacionados con los nuevos dispositivos con los que cuenta la Astronomía en este siglo XXI. Veremos si los modelos cosmológicos han “dado la vuelta” como dice el sensacionalismo actual o sencillamente hemos observado con mayor detalle lo que ya conocíamos desde hace por lo menos un siglo.

¡Que nadie se asuste, si el universo se acaba será dentro de muchos miles de millones de años” … (😊) … y podremos seguir… ¡Mirando al cielo!