Miguel del Arco abre la temporada cultural 2026 de Rivas

El Auditorio Pilar Bardem acogerá diez obras de abono, cinco familiares y el 25º aniversario del Festival de Cine.

Rivas-Vaciamadrid da el pistoletazo de salida a su agenda cultural para el primer semestre de 2026 con una programación marcada por la calidad escénica y los aniversarios locales. La temporada arranca oficialmente este mismo sábado en el auditorio Pilar Bardem con la representación de ‘La patética’, bajo la dirección de Miguel del Arco. Esta función es solo la primera de una extensa lista que incluye diez espectáculos de abono y cinco montajes dirigidos al público familiar.

El Ayuntamiento ripense ha confirmado la contratación de esta programación semestral, que busca llenar de actividad tanto el auditorio municipal como diversos espacios públicos de la ciudad. Además de la oferta general, se mantiene la campaña escolar de teatro, que en esta edición incluirá cuatro espectáculos que combinan danza, magia y artes escénicas para los estudiantes del municipio.

Nombres propios en la cartelera del Bardem

La oferta teatral para estos meses destaca por la variedad de compañías y estilos. Los vecinos de Rivas podrán disfrutar de obras como ‘Travy’, de la Compañía Bitó, y ‘Cuatro días y cuatro noches’, a cargo de la Compañía Portuaria. La programación se completa con títulos de peso como ‘Música para Hitler’, de Tal y Cual Producciones; ‘El verdugo’, de la compañía Espejo Negro; ‘El barbero de Picasso’, de Amor al Teatro; y el humor gestual de Yllana con su espectáculo ‘Gool’.

No todo será teatro textual. La danza tendrá su momento protagonista en el mes de marzo con la llegada de ‘Oblivion’, de la compañía de Silvia Batet. Por su parte, el broche musical del semestre lo pondrá Juan Valderrama en junio, subiendo a las tablas del Bardem con su espectáculo ‘Historias de la copla’.

Bodas de plata del Festival de Cine

El primer semestre de 2026 será especialmente emotivo para la cultura local debido a las efemérides. En marzo, el Festival de Cine de Rivas celebrará su 25º aniversario, consolidándose como uno de los eventos más veteranos de la ciudad. A esto se suma el Festival de Teatro Aficionado, una referencia del teatro amateur a nivel nacional que acaba de cumplir tres décadas de trayectoria.

Atención ciudadana y prevención de violencias

Más allá de la agenda cultural, la Junta de Gobierno Local ha aprovechado para renovar su compromiso social en dos áreas clave. Por un lado, se ha aprobado la continuidad de la formación especializada para la plantilla municipal y colectivos locales en la prevención de violencias machistas. Este programa incluye la coordinación con la Policía Local y el mantenimiento de protocolos de actuación ante agresiones sexuales en el ocio nocturno y los puntos violeta en fiestas.

Por otro lado, se garantiza la continuidad de la Oficina de Derechos y Libertades. Este servicio municipal, centrado en asesoramiento jurídico, vivienda y extranjería, cerró el año 2025 con un balance de 729 consultas ciudadanas atendidas. Las dudas más frecuentes giraron en torno al derecho civil, laboral, justicia gratuita y extranjería, aunque también se prestó asesoría en temas de consumo o derecho administrativo.