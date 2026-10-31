Mi Primera Vivienda suma tres bancos para financiar la compra al 100%

Bankinter, Cajamar y Unión de Créditos Inmobiliarios se suman al programa regional, que financia hasta el 100% a menores de 40 con un tope de 425.000 euros

La Comunidad de Madrid ampliará de nueve a doce las entidades financieras adheridas al programa Mi Primera Vivienda, la línea con la que el Gobierno regional avala la compra de una casa a quienes, siendo solventes, no tienen ahorros suficientes para la entrada. Bankinter, Cajamar y Unión de Créditos Inmobiliarios se suman a CaixaBank, Banco Santander, Ibercaja, ING, Unicaja, Kutxabank, ABANCA, Banco Sabadell y Eurocaja Rural.

El programa cuenta con una dotación de 25 millones de euros en 2026. La financiación puede llegar al 100% del precio para quienes no hayan cumplido los 40 años, al 95% entre los 40 y los 45 y al 90% entre los 45 y los 50. El límite general de edad está en 50 años, pero pueden acogerse sin esa restricción las familias con hijos menores a su cargo, las numerosas y las monoparentales. El precio máximo de la vivienda que se puede adquirir es de 425.000 euros.

La medida forma parte de un paquete más amplio que el Consejo de Gobierno aprobó el 21 de octubre. Incluye la construcción de 2.500 viviendas de alquiler asequible para menores de 35 años a través del Plan Vive Solución Joven y otras 600 para colectivos vulnerables, gestionadas por la Agencia de Vivienda Social (AVS). El Plan Vive reservará además una parte de sus promociones a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y al menos 120 de los 1.000 pisos previstos en San Sebastián de los Reyes, junto al Hospital Infanta Sofía, se destinarán a profesionales sanitarios.

El Ejecutivo autonómico anuncia también la convocatoria de ayudas para instalar ascensores en edificios residenciales, con 50 millones de euros, dentro del plan Rehabilitar Madrid, dotado con 450 millones para accesibilidad, eficiencia energética y conservación. Y la elaboración de un mapa regional de propiedades en desuso o deshabitadas para incorporarlas al mercado del alquiler.

En Rivas, el programa llega en un momento en el que el conflicto de la vivienda está en la calle. La ciudad encadena movilizaciones por los desahucios y el precio del alquiler, con el caso del bloque de la Ronda de Gloria Fuertes amenazado por un fondo de inversión y la huelga general convocada para el 11 de noviembre como telón de fondo.

El parque público es la otra pata. La Comunidad anunció en agosto que ampliará un 20% las viviendas protegidas de la AVS, también en Rivas, y el Ayuntamiento trabaja con su propia empresa municipal, la EMV, en nuevas promociones de alquiler. Las 600 viviendas para colectivos vulnerables del plan aprobado este 21 de octubre se gestionarán a través de la AVS, sin que la nota regional precise cuántas corresponderán a Rivas.

Las condiciones concretas de cada préstamo las fija la entidad financiera con la que se firma, y la nota del Gobierno regional no detalla qué porcentaje del riesgo asume la Comunidad en cada operación. La lista de doce bancos estará completa cuando se formalicen las tres incorporaciones anunciadas.