Mes de la Infancia 2025: el programa completo

A continuación, puedes ver el conjunto de actividades que se han planificado desde el Ayuntamiento de Rivas con motivo del mes de la infancia.

MARTES 11, JUEVES 13, LUNES 17 Y MIÉRCOLES 18

16.30-18.30. Centro Rayuela y parque de Asturias. 6-12 años. JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE DEPORTE INFANTIL

Espacio gratuito y dinámico pensado para que niñas y niños descubran, prueben y disfruten diferentes disciplinas deportivas en un ambiente abierto, inclusivo y divertido. Con actividades para todos los niveles, exhibiciones, juegos cooperativos y zonas para compartir experiencias. Dinamizado por el propio alumnado de este programa municipal. Solicitudes, en inscripciones.rivasciudad.es

Martes 11 noviembre. MTB . 17.00-18.30. La Casa+Grande. Obligatorio acudir con bici y casco.

. 17.00-18.30. La Casa+Grande. Obligatorio acudir con bici y casco. Jueves 13 noviembre. Parkour . 17.00-18.30. Centro Rayuela.

. 17.00-18.30. Centro Rayuela. Lunes 17 noviembre. Skate . 16.45-18.00 y 18.15-19.30. Área Social del Parque de Asturias. Se recomienda acudir con la tabla y protecciones.

. 16.45-18.00 y 18.15-19.30. Área Social del Parque de Asturias. Se recomienda acudir con la tabla y protecciones. Miércoles 19 noviembre. Escalada. 16.45-18.00 y 18.15-19.30. Área Social del Parque de Asturias.

DOMINGO 9 NOVIEMBRE

18.00. Carpa Arribas Circo. 0-12 años. ‘MUTE’, CON ORAIN BI DE CIRCO

Propuesta escénica que vincula cultura y juego desde expresiones lúdicas simbólicas. Juego como elemento de desarrollo de niños y niñas desde facetas de juego más corporales o físicas.

MIÉRCOLES 12 NOVIEMBRE

17.00-17.30. Centro Rayuela. Público general y medios de comunicación. RUEDA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN DEL MES DE LA INFANCIA

Otro año, el centro municipal de recursos para la infancia Rayuela será el espacio para presentar el Mes de Infancia a los medios. A cargo de chicos y chicas de diferentes colegios e institutos que participan en la radio o periódicos de sus centros.

17.30-18.30. Centro Rayuela. +3 años. CUENTOS PARA APRENDER Y CREAR

Aprender a contar una historia con títeres no es tarea fácil, pero mejora si involucramos a niñas y niños desde el nacimiento del títere. “Se comprobará que ver los títeres detrás de la escena no quita magia. Motiva a crear con material de reciclaje a ver un mundo que está a su alcance. Pequeñas historias que hacen todo un espectáculo creativo y participativo”, describen sus responsables.

JUEVES 13 NOVIEMBRE

11.00-13.00. Casa de Asociaciones. Público adulto. JORNADA ‘EL BUEN TRATO EMPIEZA JUGANDO’

Bajo el lema ‘El buen trato empieza jugando’, esta sesión explora cómo el juego fortalece vínculos, promueve relaciones respetuosas y construye entornos seguros para la infancia y la adolescencia. La jornada ofrece recursos prácticos a través de dinámicas vivenciales y metodologías participativas. Dirigida a profesionales de la educación, administraciones públicas y entidades sociales comprometidas con el bienestar infantil. Gema Luengo (ONG Educo), especialista en participación infantil y movilización comunitaria, dinamiza la sesión.

VIERNES 14 NOVIEMBRE

17.00. Sala Marcos Ana del centro cultural García Lorca. Público general. PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SOBRE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN RIVAS

Inscripciones, desde este formulario. Durante seis meses, y de la mano de las profesionales de Enclave de Evaluación, se ha estudiado la situación de la infancia y la adolescencia de Rivas Vaciamadrid bajo un prisma de derechos humanos. A través de cuestionarios y grupos de discusión se ha podido saber cómo se sienten, qué necesitan o qué les hace felices.

SÁBADO 15 NOVIEMBRE

11.00-14.30. Recinto Miguel Ríos. Público familiar. FESTIVAL DE INFANCIA DE RIVAS

El Festival de la Infancia de Rivas llega con alegría, juego y comunidad. Durante este sábado habrá una miniferia de juegos tradicionales, un espacio para los más peques a cargo de Hilo Rojo y talleres participativos del Foro Infantil.

También, juegos intergeneracionales con la Concejalía de Mayores bajo el título ‘¿A qué jugabas tú?; un espacio deportivo infantil impulsado por la Concejalía de Deportes y un rincón de libros y juegos con Papelería Laura y El cielo juguetes. Asimismo, participan integrantes del proyecto Campo de trabajo por Palestina de Rivas. Y habrá foodtruck, con Palmerium, juegos de mesa gigantes, con Cruz Roja, trueque de juguetes y una oreja gigante para escuchar demandas de niñas y niños.

El festival cierra con la energía contagiosa de Deyvideivid y su banda.

17.00-19.00. Área Social del Parque de Asturias. Público adulto: familias y profesionales. ENCUENTRO DE CRIANZA RESPETUOSA EN LA ADOLESCENCIA

Inscripciones, desde este formulario. El encuentro de crianza respetuosa llega con una propuesta dirigida a familias, profesionales y personas interesadas en acompañar a adolescentes desde el cuidado y la escucha. Bajo el título ‘El juego como herramienta para promover el buen trato en la adolescencia’, se aborda cómo el juego puede fortalecer vínculos, abrir canales de comunicación y generar espacios de confianza y respeto mutuo. A cargo de Cristina Sandín (La Lupa), especialista en crianza respetuosa y acompañamiento infantil y adolescente.

DOMINGO 16 NOVIEMBRE

11.00-14.00. Sala Marcos Ana del centro cultural García Lorca. Familias y profesionales. EL DERECHO A LA FAMILIA: ENCUENTRO DE CRIANZA RESPETUOSA

Inscripciones, desde este formulario. Sesión a cargo de Cristina Sandín (La Lupa), especialista en crianza respetuosa y acompañamiento infantil y adolescente. Una oportunidad para reflexionar, compartir experiencias y redescubrir el poder del juego en esta etapa vital.

Con ludoteca (3 a 12 años).

18.00. Auditorio Pilar Bardem. Público familiar. TEATRO: ‘SOY SALVAJE’

Juego simbólico y escénico como elemento de desarrollo de niñas y niños desde la perspectiva de fomento de la imaginación y juego simbólico.

JUEVES 20 NOVIEMBRE

17.00-19.00. Parque de los Derechos de la Infancia. DÍA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

Juegos para descubrir y sentir cómo viven las niñas y niños de Palestina. Además, ‘La pócima mágica’, con marionetas, pompas y malabares.

VIERNES 21 NOVIEMBRE

12.00-13.30. PLENO DE LA RED DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. Las corporaciones locales que componen la Red de Infancia y Adolescencia (RIA) convocan un Pleno extraordinario para conmemorar y reivindicar los derechos de niños, niñas y adolescentes.

17.00-23.00. La Casa+Grande. +10 años. RIVAS JUEGA POR EL DERECHO AL JUEGO