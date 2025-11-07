Mes de la Infancia 2025: el programa completo

El Ayuntamiento de Rivas ha preparado un montón de actividades por el mes de la infancia.
A continuación, puedes ver el conjunto de actividades que se han planificado desde el Ayuntamiento de Rivas con motivo del mes de la infancia.
MARTES 11, JUEVES 13, LUNES 17 Y MIÉRCOLES 18
16.30-18.30. Centro Rayuela y parque de Asturias. 6-12 años. JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE DEPORTE INFANTIL
Espacio gratuito y dinámico pensado para que niñas y niños descubran, prueben y disfruten diferentes disciplinas deportivas en un ambiente abierto, inclusivo y divertido. Con actividades para todos los niveles, exhibiciones, juegos cooperativos y zonas para compartir experiencias. Dinamizado por el propio alumnado de este programa municipal. Solicitudes, en inscripciones.rivasciudad.es
- Martes 11 noviembre. MTB. 17.00-18.30. La Casa+Grande. Obligatorio acudir con bici y casco.
- Jueves 13 noviembre. Parkour. 17.00-18.30. Centro Rayuela.
- Lunes 17 noviembre. Skate. 16.45-18.00 y 18.15-19.30. Área Social del Parque de Asturias. Se recomienda acudir con la tabla y protecciones.
- Miércoles 19 noviembre. Escalada. 16.45-18.00 y 18.15-19.30. Área Social del Parque de Asturias.
DOMINGO 9 NOVIEMBRE
18.00. Carpa Arribas Circo. 0-12 años. ‘MUTE’, CON ORAIN BI DE CIRCO
Propuesta escénica que vincula cultura y juego desde expresiones lúdicas simbólicas. Juego como elemento de desarrollo de niños y niñas desde facetas de juego más corporales o físicas.
MIÉRCOLES 12 NOVIEMBRE
17.00-17.30. Centro Rayuela. Público general y medios de comunicación. RUEDA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN DEL MES DE LA INFANCIA
Otro año, el centro municipal de recursos para la infancia Rayuela será el espacio para presentar el Mes de Infancia a los medios. A cargo de chicos y chicas de diferentes colegios e institutos que participan en la radio o periódicos de sus centros.
17.30-18.30. Centro Rayuela. +3 años. CUENTOS PARA APRENDER Y CREAR
Aprender a contar una historia con títeres no es tarea fácil, pero mejora si involucramos a niñas y niños desde el nacimiento del títere. “Se comprobará que ver los títeres detrás de la escena no quita magia. Motiva a crear con material de reciclaje a ver un mundo que está a su alcance. Pequeñas historias que hacen todo un espectáculo creativo y participativo”, describen sus responsables.
JUEVES 13 NOVIEMBRE
11.00-13.00. Casa de Asociaciones. Público adulto. JORNADA ‘EL BUEN TRATO EMPIEZA JUGANDO’
Bajo el lema ‘El buen trato empieza jugando’, esta sesión explora cómo el juego fortalece vínculos, promueve relaciones respetuosas y construye entornos seguros para la infancia y la adolescencia. La jornada ofrece recursos prácticos a través de dinámicas vivenciales y metodologías participativas. Dirigida a profesionales de la educación, administraciones públicas y entidades sociales comprometidas con el bienestar infantil. Gema Luengo (ONG Educo), especialista en participación infantil y movilización comunitaria, dinamiza la sesión.
VIERNES 14 NOVIEMBRE
17.00. Sala Marcos Ana del centro cultural García Lorca. Público general. PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SOBRE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN RIVAS
Inscripciones, desde este formulario. Durante seis meses, y de la mano de las profesionales de Enclave de Evaluación, se ha estudiado la situación de la infancia y la adolescencia de Rivas Vaciamadrid bajo un prisma de derechos humanos. A través de cuestionarios y grupos de discusión se ha podido saber cómo se sienten, qué necesitan o qué les hace felices.
SÁBADO 15 NOVIEMBRE
11.00-14.30. Recinto Miguel Ríos. Público familiar. FESTIVAL DE INFANCIA DE RIVAS
El Festival de la Infancia de Rivas llega con alegría, juego y comunidad. Durante este sábado habrá una miniferia de juegos tradicionales, un espacio para los más peques a cargo de Hilo Rojo y talleres participativos del Foro Infantil.
También, juegos intergeneracionales con la Concejalía de Mayores bajo el título ‘¿A qué jugabas tú?; un espacio deportivo infantil impulsado por la Concejalía de Deportes y un rincón de libros y juegos con Papelería Laura y El cielo juguetes. Asimismo, participan integrantes del proyecto Campo de trabajo por Palestina de Rivas. Y habrá foodtruck, con Palmerium, juegos de mesa gigantes, con Cruz Roja, trueque de juguetes y una oreja gigante para escuchar demandas de niñas y niños.
El festival cierra con la energía contagiosa de Deyvideivid y su banda.
17.00-19.00. Área Social del Parque de Asturias. Público adulto: familias y profesionales. ENCUENTRO DE CRIANZA RESPETUOSA EN LA ADOLESCENCIA
Inscripciones, desde este formulario. El encuentro de crianza respetuosa llega con una propuesta dirigida a familias, profesionales y personas interesadas en acompañar a adolescentes desde el cuidado y la escucha. Bajo el título ‘El juego como herramienta para promover el buen trato en la adolescencia’, se aborda cómo el juego puede fortalecer vínculos, abrir canales de comunicación y generar espacios de confianza y respeto mutuo. A cargo de Cristina Sandín (La Lupa), especialista en crianza respetuosa y acompañamiento infantil y adolescente.
DOMINGO 16 NOVIEMBRE
11.00-14.00. Sala Marcos Ana del centro cultural García Lorca. Familias y profesionales. EL DERECHO A LA FAMILIA: ENCUENTRO DE CRIANZA RESPETUOSA
Inscripciones, desde este formulario. Sesión a cargo de Cristina Sandín (La Lupa), especialista en crianza respetuosa y acompañamiento infantil y adolescente. Una oportunidad para reflexionar, compartir experiencias y redescubrir el poder del juego en esta etapa vital.
Con ludoteca (3 a 12 años).
18.00. Auditorio Pilar Bardem. Público familiar. TEATRO: ‘SOY SALVAJE’
Juego simbólico y escénico como elemento de desarrollo de niñas y niños desde la perspectiva de fomento de la imaginación y juego simbólico.
JUEVES 20 NOVIEMBRE
17.00-19.00. Parque de los Derechos de la Infancia. DÍA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
Juegos para descubrir y sentir cómo viven las niñas y niños de Palestina. Además, ‘La pócima mágica’, con marionetas, pompas y malabares.
VIERNES 21 NOVIEMBRE
12.00-13.30. PLENO DE LA RED DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. Las corporaciones locales que componen la Red de Infancia y Adolescencia (RIA) convocan un Pleno extraordinario para conmemorar y reivindicar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
17.00-23.00. La Casa+Grande. +10 años. RIVAS JUEGA POR EL DERECHO AL JUEGO
- 16.30 a 17.30. Presentación de proyectos del Foro Juvenil: inauguración y visita a la exposición ‘La historia del pueblo palestino’, diseñada por foristas. Y presentación de la campaña que han diseñado contra el acoso escolar. Además, juego participativo sobre salud mental y adolescencia.
- 17.30 a 18.30. ‘Esports’ en positivo: videojuegos, aprendizaje y familia. Encuentro que aborda los mitos sobre el gaming con base científica. Alejandro Cremades y Aarón Escribano, fundadores del Rivas Esports Club, desglosan habilidades cognitivas y socioemocionales que proporcionan los ‘esports’ y se ofrece un plan de acompañamiento en casa: pactar horarios, activar controles parentales o cuidar rutinas de sueño. Gratuito (80 plazas). Inscripciones, desde este formulario.
- 17.30 a 23.00. Lucha justa. Espíritu gamer. Quedada para jugar. Encuentro para jugar a Street Fighter 6, Guilty Gear Strive, Blazblue Centralfiction, Grandblue Fantasy Versus Rising y 2XKO Torrejón FVC. Sin importar el nivel, pues es una actividad para conocer los juegos y jugar. Gratuita (20 plazas). A partir de 14 años (menores de esas edad, deben acudir con compañía adulta). Requisitos: se puede acudir con el propio monitor o consola. Y es indispensable que cada asistente traiga su propio mando. Inscripciones, desde este formulario.