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OPINIÓN

Javier Tabarés, activista por la sanidad y la educación públicas.

Memorias por China de un bajista afortunado (IV parte): Guilin – Shenzhen – Macao

Crónica de viaje por la gran potencia asiática de Javier Tabarés.

Emulando a Umberto Eco en boca de Adso de Melk: Llegué por primera vez a China hace ahora 30 días. Aún no podía imaginar los acontecimientos, pequeños y grandes, que acabarían haciendo de este viaje algo profundamente memorable.

Dos pagodas iluminadas se alzan junto a un lago nocturno de Guilin, una blanca y otra dorada, con las luces de colores de los edificios circundantes y las torres reflejándose en la superficie del agua.
Las pagodas gemelas de Guilin.
Tres hombres de pie en una consulta médica; dos con batas blancas de laboratorio y mascarillas, uno con camiseta negra y gafas de sol. Se ven historiales y equipos médicos, lo que sugiere que se trata de una clínica situada posiblemente en Shenzhen o en la cercana Macao.
Gafas traductoras, en Shentzhen, ciudad tecnológica.

Desde entonces, no he dejado de hacerle preguntas a este país. Prácticamente a diario. Y China, como si pudiera responder, me devuelve sus impresiones y contradicciones que invitan a pensar.

Por ejemplo: si uno pregunta por su papel en los conflictos internacionales, la respuesta que parece emerger, es la de un país que ha priorizado, en las últimas décadas, otras formas de influencia distintas a la intervención militar directa. Esto choca con el relato recurrente del llamado “peligro amarillo”, una expresión tan antigua como cargada de prejuicios.

Campos de arroz en terrazas en una ladera cerca de Guilin, con el agua reflejando el cielo, rodeados de niebla y edificios al fondo; algunas zonas aparecen verdes con cultivos, otras marrones y húmedas.
Terrazas de arrozales en Longji.
Tres hombres se encuentran en una consulta médica de Shenzhen. Dos llevan batas blancas de laboratorio y mascarillas, uno está sentado ante un escritorio con un ordenador y el tercero está de pie a su lado con una camiseta negra y gafas de sol. En las paredes hay carteles médicos.
Centro de Atención Primaria en Xing Ang.

En contraste, potencias como Estados Unidos han ejercido históricamente un papel mucho más activo en conflictos armados fuera de sus fronteras. Esa diferencia de enfoques, abre un debate incómodo sobre quién construye los relatos globales y con qué intereses.

Un hombre con gafas de sol y camiseta negra, de pie junto a un mural con caracteres chinos y la palabra "Macao", sostiene una lata y levanta el pulgar. El mural, encontrado cerca de Shenzhen, representa parte de la cara de un león blanco.
Bienvenida en Macao, antigua colonia portuguesa.
Un robot de servicio blanco con una pantalla digital en la cara se encuentra en un interior de Guilin. Tiene texto y logotipos chinos en la parte frontal, además de un cuaderno estampado colocado en la parte superior cerca de un sensor y un botón de parada de emergencia.
Robot bibliotecario en Shentzhen.
Un hombre y una anciana sonríen para hacerse un selfie al aire libre cerca de bancos de madera y macetas en Shenzhen. Al fondo se ven un frigorífico rojo, un coche negro y rocas.
Mujer de Longji, más de 100 años.

Para más inri, Occidente arrastra una larga historia de intervenciones económicas y políticas en países en desarrollo, muchas veces condicionando sus recursos y sus gobiernos. Frente a eso, China ha desplegado en las últimas décadas una estrategia distinta: comercio, inversión en infraestructuras y construcción de redes logísticas.
Carreteras, puentes, ferrocarriles… no son gestos altruistas, sino apuestas a largo plazo por una interdependencia económica. No hay filantropía en ello, pero sí una lógica diferente a la de la ocupación directa: asegurar vínculos duraderos a través del intercambio.

En Guilin, un grupo de artistas con trajes coordinados en negro y rojo, de pie sobre escalones de piedra al aire libre, sostienen largos objetos negros sobre sus cabezas, con vegetación y una estructura de madera de fondo.
Etnia Yao, cerca de Guilin. Las mujeres no se cortan el pelo en toda su vida.

El caso de Taiwán merece también una mirada menos simplista. Desde fuera, se suele presentar como un escenario de tensión constante. Sin embargo, la realidad política y social en la isla es diferente. Hay tres partidos importantes en Taiwan, dos son abiertamente pro chinos, pro continentales, el tercero, el que gobierna en minoría no es pro-chino. Eso significa, lejos del discurso que nos quieren imponer, que ambos países se respetan, comercian, y sus ciudadanos pasan abiertamente de un país a otro sin ninguna restricción.

Una concurrida escena callejera en la ciudad de Shenzhen, con mucha gente paseando. Edificios con balcones se alinean a ambos lados de la calle, y coloridos carteles con texto en chino cuelgan sobre las tiendas. El cielo está parcialmente nublado.
Calle de Macao.
Dos personas de pie en una calle nocturna de Macao, con carteles a favor de Palestina y en contra de la ocupación. Una ondea una bandera y lleva una camiseta de GAZA PALESTINA; la otra lleva una máscara. Unos letreros luminosos iluminan el fondo.
Ella es Sara. Tres días a la semana se manifiesta sola a favor de Palestina en Hong Kong. Se alegró cuando vio mi camiseta.

Más datos que ayudan a contextualizar: hace apenas 40 años, China era uno de los países más pobres del mundo. Hoy, según organismos internacionales, ha logrado sacar de la pobreza extrema a 800 millones de personas. Ese salto explica, en parte, el orgullo nacional que se percibe.

Un restaurante flotante de ornamentada arquitectura tradicional china se asienta sobre el agua en Shenzhen, con modernos rascacielos y otros barcos de fondo bajo un cielo nublado.
Isla Aberdeen Promenade, Hong Kong
Isla de Hong Kong.

Tampoco conviene olvidar el papel del pueblo chino en la lucha contra el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, junto a otros actores clave como la entonces Unión Soviética. La historia, como siempre, es más compleja que los relatos simplificados que a veces consumimos. Ambos países fueron los más damnificados en su lucha contra el fascismo.

Un grupo de personas se sientan en el suelo al aire libre en Shenzhen, algunas sobre cajas de cartón desplegadas, comiendo y hablando. Hay bolsas y envases de comida desperdigados. Al fondo se ve un edificio moderno y vegetación.
Mujeres de Hong Kong (antigua colonia británica) reivindicando que al terminar los viernes de trabajar como internas (tienen que salir de los hogares donde trabajan para vivir juntas en la calle). Es su manera de manifestarse. En Hong Kong imperará el sistema capitalista hasta 2047.
Casino Grand Lisboa en Macao.

Sigamos. ¿Existe la pena de muerte en China? Sí. Y desde una perspectiva humanista, cuesta aceptar cualquier sistema que legitime que el Estado quite la vida.

Al mismo tiempo, Occidente, donde en su mayoría está abolida, no está exento de contradicciones, especialmente cuando participa directa o indirectamente en conflictos que causan cientos de miles de muertes.

La coherencia ética, en este terreno, sigue siendo una asignatura pendiente a escala global.

Un collage de cuatro fotos muestra largos puentes que se extienden sobre el agua cerca de Shenzhen y Macao, con diversos ángulos que resaltan sus luces, estructuras de soporte y paisajes circundantes bajo cielos despejados y brumosos.
Puente que une Macao con Hong Kong, tiene 55 km, el mayor del mundo, une puentes atirantados y túneles subterráneos debajo del mar.

En China están reconocidas 56 etnias. ¿Hay represión contra alguna de estas etnias?.China niega que haya represión y dice garantizar los derechos de todas las comunidades étnicas dentro de su territorio. Eso sí, China lucha contra el separatismo y terrorismo, por ejemplo el uigur y el tibetano, como cualquier otro país del mundo lo haría. De nuevo desde occidente, el relato no concuerda ya que mantiene que hay un plan de exterminio contra estos pueblos. En cambio el gobierno chino dice buscar la unidad étnica y la integración de sus etnias dentro de la cultura mayoritaria.

Y ya para terminar, casi como colofón, de esta cuarta entrega:

Tres personas permanecen juntas en la cubierta de un barco, sonriendo a la cámara. Detrás de ellos se ven las montañas de Guilin cubiertas de niebla y vegetación. El grupo va vestido con chaquetas informales y ropa de exterior.
Las caprichosas formaciones kársticas que parecen emerger de la tierra hacia el cielo.
Un andén de metro con puertas de seguridad de cristal, carteles en chino e inglés y una persona con camisa roja esperando, típico de las estaciones modernas de Shenzhen. Aparecen reflejos y otros pasajeros en el lado opuesto del andén.
Todas las estaciones de metro de todas las ciudades chinas, poseen el sistema de doble puerta, impidiendo ninguna caída accidental a la vía.
Tres hombres conversan sentados en taburetes verdes frente a una pequeña tienda de Shenzhen bajo un cartel que reza "Lotería del Bienestar de China". En las estanterías de la tienda hay aperitivos, bebidas y billetes de lotería, mientras pancartas y carteles rojos decoran la entrada y las paredes.
Pueblo cercano a Guilin. China profunda y campesina.
Un grupo de diez adultos de pie en una acera de la ciudad de Shenzhen, frente a restaurantes con letreros de colores y farolillos, algunos con comida o bebida en la mano, todos sonriendo a la cámara.
Dice Javier: «Este es el grupazo de gente más VLT con el que he compartido estos 30 días. Escritores, activistas, poetisas, fotógrafos, sindicalistas, pintoras…imposible más calidad humana. Gracias a todas estas personas por haberme hecho disfrutar tanto».

China aspira a convertirse en 2048 en la principal potencia mundial. No es un secreto. La incógnita no es tanto si lo logrará, sino cómo ejercerá ese liderazgo. ¿Desde la cooperación y el comercio como proclama su discurso oficial? Particularmente, después de lo percibido, creo que sí. La respuesta estará disponible en breve.

Una persona vestida con vaqueros, jersey, chaqueta oscura y sombrero de ala ancha camina entre hileras de plantas de té verde cerca de Guilin en un día nublado, con árboles sin hojas y niebla de fondo.
«Recolector de te» en un campo de té.

Lo que sí parece claro es que el mundo que viene no se entenderá sin China. Y quizá por eso, más que temerla o idealizarla, conviene observarla con atención crítica y curiosidad honesta.
¿Habrá epílogo para estas memorias de un bajista afortunado?

Lo habrá. Todo viaje deja aprendizajes, y este merece cerrarse con algunas recomendaciones que no deberíamos pasar por alto.

Próxima parada: Hong Kong y vuelta a Beijing. Fin del trayecto.

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