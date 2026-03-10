Médicos de familia alertan del repunte de sarampión en España

La cobertura de vacunas de la segunda base es clave para evitar la reemergencia de esta enfermedad.

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), a través del Grupo de Vacunas y Enfermedades Infecciosas del Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (Papps), advirtió este martes del incremento sostenido de casos de sarampión en España y subrayó la necesidad urgente de reforzar las coberturas vacunales, especialmente de la segunda dosis de la vacuna triple vírica.

Según informó la semFYC, este refuerzo vacunal es la medida clave para contener la reemergencia del sarampión, una de las enfermedades con mayor capacidad de transmisión conocida.

En este sentido, la coordinadora del Grupo de Vacunas del Papps de la semFYC, la doctora Ana Pilar Javierre, aseguró que “el sarampión vuelve a situarse en el centro de la actualidad sanitaria”, tal y como lo puso de manifiesto en el nuevo episodio del pódcast ‘Píldoras de ciencia en abierto’, cuya temporada se estrenará hoy, se abordará el ‘Sarampión en España: claves para frenar el repunte y recuperar la eliminación’.

La especialista insistió en que “el actual repunte “no responde a una pérdida de eficacia vacunal, sino a la existencia de bolsas de población vulnerable no vacunada”.

El sarampión se transmite por vía respiratoria y presenta una extraordinaria capacidad de contagio: un solo caso puede infectar entre 18 y 30 personas susceptibles, lo que lo convierte en una enfermedad hasta doce veces más transmisible que la gripe.

COMUNIDAD DE MADRID

En la Comunidad de Madrid, según el último Boletín Epidemiológico, en las primeras ocho semanas de 2026 se notificaron 27 casos, frente a uno en el mismo periodo del año anterior, lo que evidencia un incremento muy significativo de la incidencia.

En este contexto, ante el aumento significativo de casos en España, la médica de familia recordó que, el Comité Regional Europeo de Verificación del Sarampión y la Rubéola de la Organización Mundial de la Salud emitió un informe el pasado 27 de enero, que concluyó que en España se restableció la transmisión del sarampión, al no poder descartarse la existencia de una cadena de transmisión continuada durante más de 12 meses, criterio que define la endemia conforme a los estándares internacionales.

El comité —que había certificado a España como país libre de transmisión endémica en 2016— señaló que 13 Estados Miembros de la Región Europea se encuentran actualmente en situación de transmisión endémica y que, además de España, otros seis países restablecieron la transmisión.

No obstante, destacó la solidez técnica del informe presentado por España y recomendó reforzar coberturas vacunales por encima del 95% con dos dosis, incrementar la sensibilidad de los sistemas de vigilancia y garantizar respuestas rápidas y coordinadas ante casos y brotes.

AUMENTO EN EUROPA

De hecho, la incidencia de la enfermedad no solo aumentó en España, “cada vez son más los países europeos que perdieron este estatus, fundamentalmente por la existencia de bolsas de población no vacunada”, explicó la doctora Javierre.

Según el Ministerio de Sanidad, añadió, “además de España, otros cinco países pasaron de una situación de eliminación a una de restablecimiento de la transmisión: Armenia, Austria, Azerbaiyán, Uzbekistán y Reino Unido. En total, el sarampión presenta una circulación persistente en 13 países de la región. Entre ellos, Francia, Alemania e Italia evolucionaron desde un escenario de interrupción de la transmisión a una situación de transmisión sostenida”.

Según datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), en 2024 se notificaron 35.212 casos en la UE/EEE, casi diez veces más que en 2023. El 87% de los casos correspondió a personas no vacunadas, con mayor afectación en menores de un año.

En España, durante 2024 se confirmaron 227 casos —de los cuales el 23,3% fueron importados— y en 2025 se mantuvo la tendencia ascendente y con 397 casos, casi duplicando los casos del año anterior.

Aunque España conserva coberturas elevadas (96,7% con primera dosis y 93,8% con dos dosis en 2024) y una elevada seroprevalencia poblacional, el incremento de la circulación internacional del virus aumenta la probabilidad de exposición y, en consecuencia, el riesgo de transmisión en grupos susceptibles.

Un profesional sanitario vacuna a un bebé | Foto de 123RF/vailery