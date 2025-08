«Me han timado en una página web que se hace pasar por Maisons du Monde»: cómo los timadores suplantan a la empresa de muebles para hacerse con tu dinero

Los estafadores clonan la web de Maisons du Monde para robar dinero y datos personales a compradores desprevenidos.

Marina (nombre ficticio) compró una estantería en lo que parecía ser la página web de Maisons du Monde, una empresa de muebles francesa.

La web suplanta la identidad de la entidad francesa con el objetivo de hacerse con nuestros datos personales y nuestro dinero.

Maisons du Monde ha alertado de “páginas web fraudulentas” y recomiendan no compartir información personal ni bancaria.

Marina (nombre ficticio), lectora de Maldita.es, quería comprar una estantería, así que hizo una búsqueda en Google. El primer resultado que le apareció fue una foto de una estantería de una página web que parecía ser de Maisons du Monde, una empresa de muebles francesa. Sin embargo, la web estaba suplantando a esta compañía para hacerse con su dinero y con sus datos personales. Maisons du Monde ha alertado de “páginas web fraudulentas” y recomienda no acceder a ningún enlace que recibamos por mail, SMS o redes sociales.

Maisons du Monde ha alertado de “páginas web falsas” que intentan engañar a sus clientes

La empresa de muebles asegura que ha detectado “páginas web fraudulentas” que suplantan su identidad visual, la de los productos y servicios que ofrecen e, incluso, sus mensajes para “intentar engañar” a sus clientes. Maisons du Monde recuerda que es “fundamental” asegurarse de estar en su página web oficial (www.maisonsdumonde.com) antes de hacer cualquier acción o pedido.

Publicación de Maisons du Monde alertando de “páginas web fraudulentas”.

La entidad explica que estas webs fraudulentas copian su logo e identidad visual, proponen descuentos muy elevados, te piden datos bancarios y, “en ocasiones”, utilizan nombres de dominios “muy parecidos” al de la empresa de muebles.

Maisons du Monde incluye una serie de consejos en su publicación para navegar con seguridad. Recomiendan no hacer clic “en un enlace sospechoso” que hayas recibido por correo electrónico, SMS o en las redes sociales, no compartir información personal ni datos bancarios y contactar con su servicio de atención al cliente llamando al 912 15 82 26 en caso de duda.

Cómo suplantan a Maisons du Monde para intentar timarte

Al pinchar sobre la foto de una estantería que le aparecía como primer resultado de Google, Marina asegura a Maldita.es que no se dio cuenta de que no era la página oficial de la empresa de muebles porque venía “el nombre en grande”. La web suplanta a Maison du Monde, utiliza su logo y copia su identidad para engañar a los usuarios.

Captura de la web fraudulenta que Marina (nombre ficticio) envía a Maldita.es.

Al ver el cargo en su cuenta del banco, no vio el nombre de Maisons du Monde en ninguna parte. En su lugar, en la anotación se leía “Bowlvive [.] com”, asegura Marina y añade: “Ahí ya me dí cuenta que me habían estafado”. De vuelta en la web fraudulenta, la lectora comprobó que la URL no era de la página oficial de la entidad (www.maisonsdumonde.com), sino (decyna[.]com). Este sitio web ya no se encuentra operativo.

Marina escribió un correo a la dirección que aparecía en la web (hello@jmmcasa[.]com), pero no ha recibido respuesta, tampoco ha recibido su pedido ni le han devuelto el dinero.

Cómo evitar los timos cuando hacemos compras online

Antes de comprar en una tienda online es importante que sigas estos consejos:

Verifica que la página sea segura. Comprueba siempre que la URL empieza por “https” y posee el sello de seguridad y confianza.

Desconfía si la página web no tiene Aviso Legal en la que se incluya información sobre la empresa, condiciones de venta y de devolución y reclamaciones, entre otros requisitos. Una característica que transmite fiabilidad de una marca o empresa, es que aparezca la ubicación de la misma y un teléfono de contacto. En este artículo te contamos cómo protegerte de las estafas al hacer compras online.

en la que se incluya información sobre la empresa, condiciones de venta y de devolución y reclamaciones, entre otros requisitos. Una característica que transmite fiabilidad de una marca o empresa, es que aparezca la ubicación de la misma y un teléfono de contacto. En este artículo te contamos cómo protegerte de las estafas al hacer compras online. Busca información si desconoces la marca . Si no conoces la marca que te intenta vender el producto, antes de proceder a la compra, asegúrate de qué marca se trata, busca en internet qué valoraciones, opiniones y experiencias tienen otros usuarios.

. Si no conoces la marca que te intenta vender el producto, antes de proceder a la compra, asegúrate de qué marca se trata, busca en internet qué valoraciones, opiniones y experiencias tienen otros usuarios. Presta atención a la redacción de los textos y el diseño de la página web . Si la página web que te vende el producto contiene faltas de ortografía graves o tiene un diseño dudoso, desconfía porque estas son algunas de las características que suelen poseer las páginas web que practican la técnica del phishing. Fíjate también en la composición de la página: que esta tenga hipervínculos que te lleven a otra sección y que las imágenes tengan calidad.

. Si la página web que te vende el producto contiene faltas de ortografía graves o tiene un diseño dudoso, desconfía porque estas son algunas de las características que suelen poseer las páginas web que practican la técnica del phishing. Fíjate también en la composición de la página: que esta tenga hipervínculos que te lleven a otra sección y que las imágenes tengan calidad. Asegúrate que las formas de pago son acordes a tus intereses y seguros . No envíes dinero en efectivo. Además, si posees una tarjeta de uso exclusivo para realizar pagos en internet, utiliza esta, en lugar de la corriente.

. No envíes dinero en efectivo. Además, si posees una tarjeta de uso exclusivo para realizar pagos en internet, utiliza esta, en lugar de la corriente. No te fíes si consideras que un producto tiene un precio muy por debajo de otros productos similares con las mismas características. Si se trata de una oferta “demasiado atractiva”, infórmate del por qué de esta diferencia de precio.

Si después de revisar estos pasos sigues sin fiarte de la página web o marca que vende el producto, busca otras alternativas que te ofrezcan un producto con características similares.

Qué podemos hacer si hemos hecho una compra en una web fraudulenta

Si has comprado en una página web y nunca has recibido el pedido, aquí tienes una serie de consejos:

Trata de contactar con la empresa para solicitar la devolución del dinero . Si no te responden ni recibes tu pedido, es probable que se trate de un timo.

. Si no te responden ni recibes tu pedido, es probable que se trate de un timo. Recopila todas las pruebas del engaño, el justificante de pago y denuncia ante la Policía Nacional, la Guardia Civil o en el Juzgado de Instrucción de guardia.

ante la Policía Nacional, la Guardia Civil o en el Juzgado de Instrucción de guardia. Habla con tu banco para ver si hay alguna forma de recuperar el dinero o si nuestra tarjeta bancaria contempla algún tipo de seguro de compensación.

para ver si hay alguna forma de recuperar el dinero o si nuestra tarjeta bancaria contempla algún tipo de seguro de compensación. Reclama ante los organismos de consumo. No obstante, si la empresa que está detrás se encuentra en un país fuera de la Unión Europea (UE), la reclamación se complica.