Manuel Recuero gana el IV Certamen Literario “Conciencia Libre” con El mosaico sagrado

La Asociación Laica de Rivas destaca la amplia participación nacional e internacional y la creciente comprensión social del laicismo.

La Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid ha dado a conocer los resultados del IV Certamen Literario de Narrativa Breve “Conciencia Libre” 2025, en el que el primer premio ha recaído en Manuel Recuero Gutiérrez, de Madrid, por su relato El mosaico sagrado. El segundo galardón ha sido para Patricia Aliaga Rodrigo, de Tarragona, por El silencio de los dioses.

El jurado destacó la alta calidad de las obras presentadas y el creciente compromiso con el pensamiento laicista. Según la organización, “queremos hacer constar la gran calidad de la mayoría de los relatos participantes, con un evidente contenido laicista, reseñando que son éstos más claros y definidos que en certámenes anteriores”.

El concurso, que recibió trabajos desde diversas ciudades españolas y del extranjero —entre ellas México, Perú, Italia y Buenos Aires—, busca difundir el laicismo como una forma de pensar basada en la libertad de conciencia, la igualdad y la independencia del Estado respecto a las religiones. En palabras de la Asociación, “el laicismo se está entendiendo y asumiendo poco a poco en nuestra sociedad”.

Como en ediciones previas, la entidad editará un libro con los dieciocho relatos finalistas, que será entregado a los participantes y asistentes al encuentro anual de la Asociación, previsto para el 22 de noviembre.