MÁLAGA LLEGA A RIVAS VACIAMADRID: ¡Ya esta aquí el Tinterillo de Málaga en Rivas Centro!

¡Málaga llega a Rivas con todo su sabor y tradición! Te invitamos a descubrir El Tinterillo de Málaga, el nuevo restaurante en Rivas Centro que trae la esencia de las playas malagueñas directamente a tu mesa. En este video conocerás a Eduardo, hijo del fundador de El Tintero de Málaga, quien comparte la fascinante historia familiar detrás de este icónico concepto gastronómico que combina pescaíto fresco, espetos al carbón y alegría malagueña.

Descubre cómo este restaurante no solo ofrece platos como boquerones al limón, pulpo a la brasa y mariscos de primera calidad, sino que también crea empleo local y fomenta la familia en Rivas. Con un enfoque único que incluye el icónico sistema de «subasta» y el espíritu de un chiringuito en la playa, El Tinterillo promete una experiencia gastronómica diferente donde se respira ilusión y tradición.

Únete a nosotros y conoce cómo un pedacito de Málaga está transformando la hostelería en Rivas con su compromiso social, sostenibilidad y pasión por la excelencia. ¡Dale play, déjate llevar por esta historia llena de sabor y comparte este recorrido con tus amigos!