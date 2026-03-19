Maite Martín y Juan Jiménez presentan el libro ‘Felines: un gigante de 1,62’ en Rivas

El Ateneo Republicano de Rivas organiza el evento, que tendrá lugar el jueves 26 de marzo.

El Ateneo Republicano de Rivas organiza el próximo jueves 26 de marzo la presentación del libro Felines, un gigante de 1,62, escrito por Maite Martín y Juan Jiménez Mancha. El acto comenzará a las 19 h. y tendrá lugar en el Salón de actos de la Casa de Asociaciones (Avenida Armando Rodríguez Vallina s/n, Covibar).

El evento contará con la presencia de sus autores y con la participación de diversas personas vinculadas al periodismo y al entorno del club de fútbol Rayo Vallecano.

La apertura correrá a cargo de Antonio Mora, presidente de la Peña Rayista de Rivas y de la Federación de Peñas del Rayo. La presentación será realizada por el periodista Carlos Sánchez Blas, mientras que la moderación del acto estará a cargo de Luis Palmero, de Radio Cigüeña.

El Ateneo Republicano de Rivas invita a todos los vecinos y vecinas a conocer más sobre la biografía de Felines y sobre esta etapa del fútbol madrileño y español, especialmente, a las y los simpatizantes de Rayo Vallecano en el municipio.

SOBRE EL LIBRO

A través de las páginas de este libro descubrimos la biografía de Félix Bardera, «Felines», un icono del Rayo Vallecano. Además de narrar la trayectoria del “jugador de los 405 partidos con la Franja”, abordan también su lado más personal con las anécdotas de quienes mejor le conocen.

“Desde que emigró de Pedro Bernardo a Carabanchel hasta su dilatada carrera como entrenador, pasando por su trabajo de taxista, sus frustrados fichajes por el Atlético y el Málaga, su relación con Di Stéfano y su elección como el mejor jugador de la historia del Rayo”, explican en el libro, donde Maite Martín y Juan Jiménez nos ofrecen la visión más humana del mito.