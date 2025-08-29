Madrid inaugura en septiembre su temporada de exposiciones con arte, fotografía y novela negra

La comunidad de Madrid ofrece acceso gratuito a muestras culturales en sala y museos destacados, desde homenajes artísticos hasta relatos criminales literarios.

La Comunidad de Madrid abrirá en septiembre su temporada de exposiciones con una gran oferta cultural y entrada gratuita. Desde el arte contemporáneo de Alfredo Alcain hasta la fotografía de autores como García-Alix o la novela negra ambientada en la capital, salas como Alcalá 31, Canal de Isabel II, CA2M y la Biblioteca Regional acogerán muestras para todos los gustos del 10 de septiembre al 11 de enero.

Una temporada cultural para todos los públicos

El recorrido comienza en el corazón de Madrid, en la Sala Alcalá 31, con Una retrospectiva, una exposición dedicada al artista madrileño Alfredo Alcain. Comisariada por Mariano Navarro, estará disponible desde el 10 de septiembre hasta el 11 de enero. La muestra reúne más de 150 obras realizadas en técnicas como dibujo, escultura o pintura, abarcando más de cinco décadas de trayectoria artística.

La fotografía toma protagonismo en la Sala Canal de Isabel II

Otra de las grandes exposiciones será 14 millones de ojos. Colección, fotografía, público, comisariada por Olga Fernández López. Desde el 24 de septiembre, los visitantes podrán disfrutar de 175 fotografías, fotolibros y material de archivo de más de un centenar de artistas reconocidos. Entre ellos, destacan nombres como Alberto García-Alix, Cristina García Rodero y Javier Vallhonrat. La muestra también podrá visitarse hasta el 11 de enero.

Arte contemporáneo con mirada crítica en Móstoles

El Museo Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), en Móstoles, dedicará su programación de otoño a dos propuestas de arte contemporáneo con enfoque social y político. Inês Zenha explorará las normas sociales a través de la cerámica y la escultura, mientras que Juan Pérez Agirregoikoa abordará temas como la justicia social y la vida intelectual. Ambas exposiciones se inaugurarán el 27 de septiembre hasta el 11 de enero.

Un paseo por el crimen literario en Madrid

Los amantes de la literatura encontrarán su espacio en la Biblioteca Regional de Madrid, que presentará Un Madrid de novela… negra. Esta exposición, comisariada por Tania Serrano Benítez con asesoramiento del escritor Lorenzo Silva, estará disponible desde el 26 de septiembre. En ella se explorarán obras de novela negra ambientadas en la capital, adentrándose en los escenarios criminales y detectivescos de la narrativa madrileña.



La nueva temporada de exposiciones en Madrid promete ser un escaparate de talento artístico y literario con acceso gratuito. Una oportunidad para vecinos y visitantes de sumergirse en el arte, la fotografía y la literatura en algunos de los espacios culturales más emblemáticos de la región. Un plan cultural ideal para comenzar el otoño con una mirada diferente sobre la ciudad y su riqueza creativa.