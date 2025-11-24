Madrid, capital de la construcción del futuro: la sostenibilidad, la inteligencia artificial y la metodología BIM marcan la agenda de noviembre

La arquitectura y la edificación en España se preparan para una semana clave en Madrid, donde la innovación tecnológica y la sostenibilidad serán el centro del debate profesional.

Madrid despide el mes de noviembre con una semana repleta de encuentros que combinan sostenibilidad en arquitectura y construcción, e innovaciones tecnológicas como la inteligencia artificial (IA), Building Information Modeling (BIM) y el Internet de las Cosas (IoT), que están redefiniendo la manera en que se diseñan y ejecutan los proyectos.

ECO CONSTRUYE 2025 – Edificación Sostenible (Grupo Vía)

26 de noviembre – 9:00h – Hotel Urban GL

Este encuentro se consolida como una cita clave de la construcción sostenible, centrada en abordar los retos climáticos y económicos actuales mediante una edificación más responsable. La agenda pone el foco en la eficiencia energética, la descarbonización y la investigación de nuevos materiales y procesos constructivos, así como en el papel de la tecnología para impulsar edificios más eficientes, personalizados y saludables. A lo largo del foro, se analizan propuestas innovadoras y se comparten casos prácticos orientados a reducir la huella de carbono, promover la circularidad y minimizar la generación de residuos. Asimismo, se abordan cuestiones estratégicas como los edificios net zero, el impacto de la Nueva Bauhaus Europea y la aplicación de los fondos Next Generation en el sector.

Foro de Estructuras de Edificación 2025 (ACIES)

26 de noviembre – 8:30h – Instituto Eduardo Torroja (IETcc)

Este espacio técnico reúne a consultores, arquitectos, ingenieros y promotores con el objetivo de profundizar en el proyecto parcial. El foro aborda, por un lado, casos de éxito y experiencias prácticas relacionadas con proyectos y direcciones de obras parciales, analizando las dificultades más comunes en su aplicación diaria. Por otro lado, se presentan avances estructurales, soluciones constructivas innovadoras y métodos de adaptación a las normativas vigentes que están redefiniendo el diseño estructural. Asimismo, se tratan temas clave como la sostenibilidad, la integración de la construcción industrializada y el impacto de la digitalización y la automatización en la optimización de procesos, materiales y flujos de trabajo dentro del contexto del proyecto parcial.

Soluciones con impacto real: tecnología en construcción más allá del software

26 de noviembre – 10:00h – IE School of Architecture and Design

Esta jornada explora cómo la digitalización y la automatización están revolucionando los procesos de construcción, demostrando que la transformación digital es una necesidad urgente y no una promesa futura. El evento reúne a empresas tecnológicas relevantes del sector AEC con grandes actores de la construcción para mostrar el impacto real en obra de las soluciones avanzadas. Se presentan tres mesas temáticas: la primera, «Del diseño al campo», se centra en BIM, el gemelo digital y la conexión entre el modelo y la ejecución real; la segunda, «Del dato a la decisión», aborda cómo aprovechar los datos para tomar decisiones eficaces y rentables en términos de control, coste y rentabilidad; y la tercera, «Ejecución conectada», se enfoca en la productividad y automatización en obra. Nuevas tecnologías se aplican de manera práctica para optimizar flujos de trabajo, materiales y proyectos, como la IA en arquitectura, que permite diseñar edificios más eficientes, personalizados y sostenibles, anticipando necesidades y optimizando recursos desde las primeras fases del proyecto; el IoT, que conecta objetos cotidianos a Internet para intercambiar datos; y BIM que “centraliza toda la información de un proyecto (geométrica, documental, etcétera) en un modelo digital desarrollado por todos los agentes que intervienen” tal y como Borja Sánchez Ortega, Director de Proyectos y Director del mejor máster BIM de 2025 Máster BIM Manager Internacional (+IA y VR) de la consultora especializada Espacio BIM –www.espaciobim.com-.

Soluciones sostenibles para el diseño de proyectos de arquitectura contemporánea (COAM, junto a Breinco)

27 de noviembre – 17:00h – Instituto de Formación Continua COAM y Online

La jornada, de carácter gratuito y dirigida a arquitectos, urbanistas, diseñadores y prescriptores, propone una reflexión profunda sobre cómo la innovación material y los nuevos procesos productivos permiten integrar diseño, industrialización y sostenibilidad en la arquitectura contemporánea. Tomando como punto de partida la pieza Ferrater Brick, un ejemplo de reinterpretación actual que combina modulación, geometría y textura al servicio de la expresión arquitectónica, se explorarán sus prestaciones técnicas, ambientales y compositivas para mostrar cómo un elemento constructivo puede convertirse en una solución integral. El encuentro pone el foco en el impacto de los nuevos materiales y de la industrialización avanzada, evidenciando cómo es posible conciliar diseño contemporáneo y sostenibilidad sin renunciar a la estética ni a la innovación, e inspirando a los profesionales a repensar la materialidad desde una mirada sostenible y creativa.

Premios MAPEI 2025 a la Arquitectura Sostenible

28 de noviembre –12:00h – COAM

Este reconocimiento nacional, que celebra su IX edición, se ha consolidado como un referente en la promoción de prácticas responsables dentro del sector de la construcción. Su objetivo es fomentar la realización de obras de arquitectura sostenible que combinen calidad arquitectónica, respeto al medioambiente e innovación. El Premio Mapei distingue proyectos que destacan por su eficiencia energética, su integración en el entorno y su innovación constructiva, poniendo especial énfasis en las buenas prácticas que impulsan el sector. Además, la gala de entrega pone en valor cómo la tecnología y la digitalización están revolucionando los procesos de construcción, incorporando nuevas soluciones que optimizan flujos de trabajo, materiales y resultados, y reafirmando que la sostenibilidad ya no es una opción, sino una obligación para la arquitectura contemporánea.