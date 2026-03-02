Madrid avanza hacia una Smart City Conversacional mediante prototipos en WhatsApp

Madrid, 3 de marzo de 2026. Los días 27 y 28 de febrero tuvo lugar el hackathon “Soluciones WhatsApp en Smart Cities” en el Centro de Innovación DIGITALIZA MADRID, que reunió a más de 100 participantes durante dos jornadas intensivas de trabajo colaborativo.

El evento congregó a jóvenes talentos, desarrolladores y entusiastas de la tecnología con un objetivo común: crear soluciones basadas en WhatsApp capaces de resolver problemáticas reales de la administración pública y anticipar los retos del futuro.

Empadronamiento vía WhatsApp, del trámite al chat.

Con más de 4.000 citas semanales en el sistema, el proceso de empadronamiento en Madrid representa uno de los trámites administrativos con mayor volumen y complejidad, especialmente para personas extranjeras.

El jurado decidió premiar con el primer puesto a EMPA (Empatiza y Empadrona), un agente conversacional diseñado para acompañar al ciudadano durante todo el proceso.

La solución permite validar documentación previamente, completar formularios, localizar la próxima cita disponible y así preparar al usuario antes de su cita, e incluso confirmarla. Todo sin salir de WhatsApp.

El sistema fue desarrollado utilizando WOZTELL como API oficial de WhatsApp y Make como plataforma de automatización, permitiendo crear un prototipo funcional en tiempo récord.

Estrategia digital al servicio del ciudadano

El evento contó con la asistencia de Miguel López-Valverde Argüeso, Consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, quien destacó la importancia de impulsar soluciones innovadoras que permitan transformar las ciudades utilizando herramientas cotidianas como WhatsApp, combinadas con inteligencia artificial y tecnología no-code.

Asimismo, Ignacio Azorín, Director General de Estrategia Digital de la Comunidad de Madrid y miembro del jurado, puso en valor el impacto de este tipo de iniciativas:

“Hemos visto soluciones basadas en WhatsApp para resolver problemas del día a día, desde la tramitación de becas hasta la gestión del empadronamiento o alertas en vía pública. Las ideas han sido brutales y hemos visto cómo producían demos apoyándose en herramientas que permiten automatizar procesos con WhatsApp.”

Azorín destacó además la importancia de fomentar una mentalidad orientada a resolver retos reales:

“Este tipo de iniciativas son esenciales. Aunque algunas ideas no salgan adelante, otras sí lo harán porque tienen viabilidad. Lo importante es que los jóvenes desarrollen esa mentalidad: me presentan un reto y trabajo en una solución. Esa mentalidad es ganadora a largo plazo.”

De buscar un sitio de parking, reportar un bache, a tramitar ayudas todo a través de WhatsApp

El hackathon evidenció que es posible transformar una problemática administrativa concreta en un prototipo operativo en apenas un día y medio de trabajo intensivo, consolidando un modelo de innovación abierta con impacto real.

La alta participación confirma el interés creciente en convertir WhatsApp en una infraestructura conversacional para la administración, capaz de simplificar trámites y mejorar la relación entre ciudadano e institución.

El evento fue organizado por el grupo de empresas de AlmaWolf: Ciudadano Conversacional y WOZTELL en colaboración con MAKE, INCIBE Emprende y con el apoyo de la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid.