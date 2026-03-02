Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza del Moro Almanzor 9, Local. 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 660 36 62 96
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda
¡COLABORA!
Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza del Moro Almanzor 9, Local. 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 660 36 62 96
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda
¡AHORA EN LA TV!
Buscar
Facebook Instagram Twitter Whatsapp Telegram Youtube
Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza del Moro Almanzor 9, Local. 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 660 36 62 96
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda

Madrid avanza hacia una Smart City Conversacional mediante prototipos en WhatsApp

Ocho personas de pie en un escenario de Madrid sostienen un gran cheque de 1.000 euros frente a una pantalla que muestra incibe emprende 2023-2024. Hay banderas, pancartas y un telón rojo en este acto temático sobre la Smart City.

Madrid, 3 de marzo de 2026. Los días 27 y 28 de febrero tuvo lugar el hackathon “Soluciones WhatsApp en Smart Cities” en el Centro de Innovación DIGITALIZA MADRID, que reunió a más de 100 participantes durante dos jornadas intensivas de trabajo colaborativo.

El evento congregó a jóvenes talentos, desarrolladores y entusiastas de la tecnología con un objetivo común: crear soluciones basadas en WhatsApp capaces de resolver problemáticas reales de la administración pública y anticipar los retos del futuro.

Un nutrido grupo de personas posa para una foto delante de una pantalla que muestra incibe emprende 2022-2023, con banderolas de colores y cortinas rojas de fondo en Madrid. La mayoría sonríe y mira a la cámara en el evento Smart City Conversacional.

Empadronamiento vía WhatsApp, del trámite al chat.

Con más de 4.000 citas semanales en el sistema, el proceso de empadronamiento en Madrid representa uno de los trámites administrativos con mayor volumen y complejidad, especialmente para personas extranjeras.

El jurado decidió premiar con el primer puesto a EMPA (Empatiza y Empadrona), un agente conversacional diseñado para acompañar al ciudadano durante todo el proceso.

Un grupo de personas sentadas a una mesa en una sala muy iluminada de Madrid, escuchan y toman notas. Una persona en primer plano sostiene un micrófono, mientras otros tienen agua embotellada y papeles, debatiendo sobre innovaciones de Smart City.

La solución permite validar documentación previamente, completar formularios, localizar la próxima cita disponible y así preparar al usuario antes de su cita, e incluso confirmarla. Todo sin salir de WhatsApp.

El sistema fue desarrollado utilizando WOZTELL como API oficial de WhatsApp y Make como plataforma de automatización, permitiendo crear un prototipo funcional en tiempo récord.

Un grupo de ocho personas de pie en un escenario sosteniendo un gran cheque de 1.000 euros, posando para una foto delante de una pantalla que muestra el texto incibe emprende 2023-2024 en un evento hackathon.

Estrategia digital al servicio del ciudadano

El evento contó con la asistencia de Miguel López-Valverde Argüeso, Consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, quien destacó la importancia de impulsar soluciones innovadoras que permitan transformar las ciudades utilizando herramientas cotidianas como WhatsApp, combinadas con inteligencia artificial y tecnología no-code.

Un hombre trajeado se encuentra en un escenario en Madrid, hablando por un micrófono ante una gran pantalla en la que se muestra HACKATHON Soluciones WhatsApp Smart Cities y múltiples logotipos.

Asimismo, Ignacio Azorín, Director General de Estrategia Digital de la Comunidad de Madrid y miembro del jurado, puso en valor el impacto de este tipo de iniciativas:

“Hemos visto soluciones basadas en WhatsApp para resolver problemas del día a día, desde la tramitación de becas hasta la gestión del empadronamiento o alertas en vía pública. Las ideas han sido brutales y hemos visto cómo producían demos apoyándose en herramientas que permiten automatizar procesos con WhatsApp.”

Azorín destacó además la importancia de fomentar una mentalidad orientada a resolver retos reales:

“Este tipo de iniciativas son esenciales. Aunque algunas ideas no salgan adelante, otras sí lo harán porque tienen viabilidad. Lo importante es que los jóvenes desarrollen esa mentalidad: me presentan un reto y trabajo en una solución. Esa mentalidad es ganadora a largo plazo.”

De buscar un sitio de parking, reportar un bache, a tramitar ayudas todo a través de WhatsApp

El hackathon evidenció que es posible transformar una problemática administrativa concreta en un prototipo operativo en apenas un día y medio de trabajo intensivo, consolidando un modelo de innovación abierta con impacto real.

La alta participación confirma el interés creciente en convertir WhatsApp en una infraestructura conversacional para la administración, capaz de simplificar trámites y mejorar la relación entre ciudadano e institución.

El evento fue organizado por el grupo de empresas de AlmaWolf: Ciudadano Conversacional y WOZTELL en colaboración con MAKE, INCIBE Emprende y con el apoyo de la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid.

Un gran grupo de personas posan juntas delante de una pantalla que muestra HACKATHON y otros textos en un espacio para eventos de Madrid, con cortinas rojas a ambos lados. La mayoría están de pie mientras que algunos están sentados delante, celebrando las innovaciones de la Smart City.
¡Difunde la noticia!
Banner Ayto Cultura

Contenido relacionado