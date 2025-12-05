Madrid aconseja extremar la precaución en las carreteras durante el puente

ASEM112 comparte también consejos sobre seguridad de cara a las excursiones a la montaña.

La Comunidad de Madrid aconsejó este jueves extremar la precaución en las carreteras y en las excursiones a la montaña durante el puente de la Constitución y la festividad de la Inmaculada Concepción.

Según informó el Ejecutivo madrileño, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ofrece una serie de recomendaciones para quienes tengan previsto desplazarse en vehículo privado o realizar actividades en entornos naturales, con el objetivo de minimizar riesgos y evitar incidentes.

Para empezar, antes de iniciar cualquier viaje, es recomendable consultar la previsión meteorológica, el estado de las vías, revisar el vehículo, asegurarse de llevar el depósito lleno y el teléfono con la batería suficiente para ser localizado. Además, es fundamental contar con cadenas y ropa de abrigo, así como con chalecos reflectantes y luces de emergencia para señalizar en caso de avería o accidente.

Durante la conducción, es recomendable respetar los límites de velocidad, utilizar siempre el cinturón de seguridad, evitar el consumo de alcohol o drogas, no usar el móvil al volante y realizar pausas cada dos horas.

En caso de presenciar un siniestro con heridos, se debe aplicar la Conducta PAS: proteger la zona, avisar al 112 y socorrer a las víctimas siguiendo las indicaciones de los servicios de emergencia.

Por otro lado, en situaciones de nieve o hielo, se aconseja circular despacio, no maniobrar de forma brusca y aumentar la separación entre los vehículos.

OTRAS RECOMENDACIONES

Para quienes opten por actividades en la montaña, la Comunidad de Madrid recordó la importancia de llevar el móvil completamente cargado, con la aplicación My112 instalada y la función de seguimiento activada.

Esta herramienta facilita la localización de la persona que realiza una llamada en caso de accidente o extravío, ya que permite a los servicios de emergencia acceder a las posiciones registradas en los diez días previos al aviso.

También es importante estacionar únicamente en zonas habilitadas, sin bloquear accesos de emergencia, y consultar en las redes sociales de Madrid 112 la disponibilidad de aparcamiento de lugares concurridos como Cotos, La Pedriza, La Barranca o Las Dehesas.

También recomienda realizar las rutas en grupos de al menos tres personas, sin separarse, comenzando temprano y planificando el regreso para llegar con luz de día, dejando margen para imprevistos.