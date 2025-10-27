Los residentes en Rivas tendrán descuentos en Río Babel 2026

El festival se celebrará el 3, 4 y 5 de julio en el auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid con Katy Perry como artista estrella.

El Festival Río Babel celebrará su novena edición los días 3, 4 y 5 de julio de 2026 en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid. Tras consolidarse como uno de los eventos más vibrantes del verano madrileño, el festival que tiende puentes entre América y España regresa con una nueva propuesta en la que la música de baile vuelve a ser protagonista. Los residentes en Rivas-Vaciamadrid disfrutarán de descuentos un año más y ya se puede hacer con las entradas para el 5 de julio con un precio inicial de 50€ y los abonos de tres días con un precio inicial de 85€ a través de www.festivalriobabel.com. Esta oferta permite que cada residente lleve a un acompañante que no lo sea.

Para su primera gran jornada, el domingo 5 de julio, el Río Babel presenta un cartel de auténtico lujo con tres nombres que representan a la perfección el espíritu del evento como son Katy Perry, Bomba Estéreo y La Casa Azul.



El toque internacional lo pondrá la superestrella mundial Katy Perry, que ofrecerá en Río Babel su único concierto en Madrid en 2026. La artista estadounidense, una de las más influyentes de las últimas dos décadas, cuenta con más de 115.000 millones de reproducciones y 143 millones de canciones vendidas en todo el mundo. Desde himnos como “Roar”, “Firework” o “Dark Horse” hasta su reciente álbum «143», Perry continúa marcando generaciones con su pop luminoso, su puesta en escena monumental y su inconfundible mensaje de empoderamiento. Su paso por el Río Babel promete ser uno de los momentos más esperados del verano.



Desde Colombia llegará Bomba Estéreo, una de las bandas latinoamericanas más influyentes e innovadoras de los últimos años. Con su inconfundible mezcla de electrónica, cumbia, reggae y pop, el grupo liderado por Li Saumet y Simón Mejía ha conquistado los escenarios de todo el mundo. Su propuesta sonora, donde la raíz tropical se encuentra con la vanguardia digital, es pura energía y conexión, una explosión perfecta para el espíritu del festival.



El talento nacional estará representado por La Casa Azul, el proyecto de Guille Milkyway, que ha convertido sus conciertos en auténticas celebraciones colectivas. Con más de dos décadas de carrera, la banda vive un momento de esplendor tras llenar el WiZink Center de Madrid y el Sant Jordi Club de Barcelona en los conciertos por su 25 aniversario. Su directo es un estallido de color, emoción y fantasía, una experiencia única que combina pop, nostalgia y felicidad a raudales.

El Festival Río Babel reafirma su identidad como punto de encuentro entre culturas, sonidos y generaciones. Con una programación que celebra la diversidad, el festival ofrece una experiencia que trasciende lo musical con gastronomía internacional, espacios de descanso y un ambiente inigualable al aire libre como evento de referencia del verano madrileño.

Además, el recinto del Auditorio Miguel Ríos contará con todos los servicios y comodidades para el público, manteniendo el compromiso del festival con la sostenibilidad, la accesibilidad y el bienestar de los asistentes. El recinto es accesible en transporte público ya que está muy bien comunicado con diferentes opciones de acceso. La parada de metro Rivas Futura (Línea 9, Zona B1) permite llegar cómodamente desde cualquier punto de Madrid, varias líneas de autobuses conectan la capital con Rivas-Vaciamadrid, y también se podrá acceder en taxi o VTC, disponibles durante todo el evento.

Para quienes acudan en vehículo privado, habrá parkings gratuitos con plazas asignadas por orden de llegada y espacios reservados para personas con movilidad reducida (PMR). Además, el festival pondrá a disposición del público un servicio de lanzaderas de vuelta que conectará directamente el recinto con la Estación Puerta de Atocha–Almudena Grandes al finalizar los conciertos, garantizando un regreso cómodo y seguro.

– Las entradas ya están disponibles en festivalriobabel.com –