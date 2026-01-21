OPINIÓN

Los mercadillos de Rivas, mucho más que un lugar para comprar

Artículo de Lola Refolio, Concejala Delegada de Mantenimiento de la Ciudad y Desarrollo Económico y Empleo

135 municipios de la Comunidad de Madrid tienen al menos un mercadillo de venta ambulante. Sorprende la cifra, pero más aún si destacamos que sólo 22 localidades madrileñas tienen dos o más días a la semana mercado municipal. Y ahí está Rivas. Porque los mercadillos no son sólo una forma de desarrollo económico en la localidad, sino que además -al menos en Rivas- son un punto de encuentro y un espacio público más para disfrutar de nuestra intensa vida vecinal, de la participación y de la diversidad de nuestra ciudadanía. Y buena parte de esa vida en comunidad se respira cada fin de semana en nuestros mercadillos.

El comercio de proximidad, además de una oportunidad de desarrollo y de actividad económica, también es un espacio más en el que encontrarnos, y un elemento dinamizador de la comunidad. Por eso, los mercadillos municipales son, desde los años 90, una costumbre muy ripense.

Se establecieron y consolidaron con las personas recién llegadas a los nuevos barrios de entonces. El mercadillo de los sábados, instala sus casi 70 puestos en el recinto multifuncional, junto a Correos y al polideportivo Cerro del Telégrafo, reuniendo cada semana a cientos de personas que disfrutan de un ambiente de cercanía y vecindad. Desde hace décadas este mercadillo nos ofrece productos de todo tipo: fruta y verdura fresca con una amplia oferta muy bien valorada por la ciudadanía, calzado, menaje, textil… y en muchos casos, en los puestos ya conocen a la clientela por su nombre. Una forma de comercio que combina calidad con cercanía humana y con una trayectoria estable de años por parte de muchos vendedores.

Los domingos la cita se traslada al Mercado Central en la avenida de los Profesionales de la Sanidad Pública, donde alrededor de 50 puestos ofrecen una selección variada de productos de alimentación, textil, artesanía… Y el emplazamiento actual ofrece un espacio más cómodo y accesible tanto a comerciantes como a visitantes de paseo por esa zona las mañanas de los domingos, generando un ambiente muy especial.

Además, los domingos se realizan dos mercados municipales complementarios. Por un lado, en la Plaza de Europa, en el Barrio Este, se ubican algunos puestos que cuentan con un público fiel desde hace años. Mientras que, junto al Mercado Central, se establecen varios puestos del Mercado de Productores Locales, creado en 2017, aportando todos estos puntos de encuentro ese carácter de barrio tan necesario para mantener viva la actividad comercial a lo largo de toda la ciudad.

Y a todas estas citas se suma una de las iniciativas más recientes, el Mercado Nómada, un proyecto de venta ambulante que ha recorrido distintas ubicaciones por los barrios ripenses, poniendo en valor productos locales, de cercanía y sostenibles. Este encuentro impulsado, junto a asociaciones locales, como Gescomer y Comercios de Rivas, con varios productores ripenses en cada edición, ha ofrecido también producto fresco, pan artesano, cosmética natural, regalos, y varias actividades dinamizadoras que han reforzado el vínculo entre quienes producen y quienes consumimos, habilitando puntos de encuentro y de socialización alrededor de una actividad comercial de cercanía.

Por eso, más allá de los números, de la variada oferta y de la buena acogida, estas acciones municipales generan espacios de encuentro y para vivir la ciudad, son un motivo para salir a reconectar en la calle con el comercio de proximidad. Ahora cualquier compra está a golpe de click, pero los mercadillos -sin embargo- siguen siendo un lugar donde conversar, compartir, preguntar y recibir recomendaciones. Donde el trato cercano es un elemento indisociable en el momento de consumir, lo que refleja nuestra identidad urbana. Una ciudad amable, que valora lo local y lo cercano.

Desde la Concejalía de Desarrollo Económico seguimos trabajando para mantener y fortalecer los diferentes mercadillos. Acogemos y apoyamos las iniciativas que nos llegan como el Mercado La Despensa de Madrid, con sus productos agroalimentarios de la región, o la campaña Comercios Mágicos que transita por distintas zonas comerciales de la ciudad para dinamizar los negocios. La propia campaña de dinamización comercial en Navidad o las iniciativas que se están desarrollando con la hostelería y con la plataforma digital TodoenRivas.

Los mercados son una pieza esencial en el modelo de ciudad que defendemos. Rivas es una ciudad para vivirla, participativa y comprometida con el comercio de proximidad, el que mantiene vivos los barrios y los lugares de encuentro de la ciudadanía.

Cuidar esta actividad es cuidar la vida en nuestras calles, apoyar a quienes trabajan cada día fortaleciendo los lazos que nos unen en comunidad. Por ello, invitamos a quien no los conozca a que se acerque y disfrute de estos puntos de encuentro, cuyo ambiente mantiene ese alma de pueblo en esta ciudad. Porque los mercadillos son mucho más que un lugar para comprar, son un espacio para compartir… y nos lo merecemos.