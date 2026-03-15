OPINIÓN

Lo que la alcaldesa Aída Castillejo nunca te va a contar en su panfleto propagandístico

Artículo de opinión de Janette Novo (PP).

A pesar de que el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid destina 540.000 euros del presupuesto municipal al Gabinete de Prensa y Comunicación bajo el pretexto de la “información ciudadana”, la realidad es bien distinta. El Gobierno local utiliza la revista municipal como un auténtico pasquín de autobombo, tergiversando las noticias y ofreciendo interpretaciones interesadas que nada tienen que ver con la gestión real.

Nunca leerás en estas páginas verdades incómodas que intentan ocultar como las siguientes:

Que la criminalidad en Rivas Vaciamadrid ha aumentado un 16% en 2025 respecto al año 2024. Sin interpretaciones torticeras para blanquear los datos, la realidad es que la delincuencia está al alza. Para realizar un análisis serio y correcto, hay que comparar periodos homogéneos para evitar factores como la estacionalidad (segundo semestre de 2025 frente al segundo de 2024, no el segundo de 2025 respecto al primero), y los datos no mienten: somos el quinto municipio con mayor tasa de delincuencia de la Comunidad de Madrid.

Que los polémicos carriles bici, diseñados sin criterios de seguridad claros, ponen en peligro tanto a ciclistas como a conductores. El número oficial de accidentes ocurridos desde la implantación del carril bici ya asciende a 176. De ellos, 110 accidentes han sido con bicicletas, 34 con implicación de otro vehículo, y 66 con patinetes, 29 con otro vehículo implicado. Luego están los accidentes que el famoso concejal de Inseguridad e Inmovilidad niega y tacha de bulos del PP, como mismo hace con los atascos. Le parece baladí la cifra de 176 accidentes en nuestras calles.

Que la Justicia ha embargado las cuentas de la Empresa Municipal de la Vivienda por una deuda impagada a la Agencia de la Vivienda Social que asciende a 3,3 millones de euros. A esto se suma otra reclamación judicial superior a los 3 millones por deudas adicionales con el mismo organismo.

Que la EMV fue condenada a pagar 1,4 millones de euros a la comunidad de propietarios de la calle Sigrid por defectos de construcción de sus viviendas. Tras 16 embargos de las cuentas de la empresa pública para poder cobrar dicha cantidad, a día de hoy la EMV aún les debe 257.000 euros.

Que los vecinos de Rivas Vaciamadrid soportan uno de los esfuerzos fiscales más altos de la región para el pago del IBI, fruto de la combinación de un valor catastral elevado y un tipo impositivo voraz.

Que las instalaciones deportivas municipales languidecen por falta de mantenimiento y hasta se han tenido que suspender partidos por goteras en el pabellón del polideportivo Parque del Sureste.

Que la Comunidad de Madrid no se niega a que el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid instale la climatización de los colegios, algo que ya han hecho sin ruido mediático ayuntamientos vecinos como Torrejón de Ardoz o Arganda del Rey. Lo que varios directores de los colegios denuncian es que el ayuntamiento les haga chantaje institucional condicionando la instalación de los equipos a la firma de un documento en el que “solicitan formalmente a la Comunidad de Madrid la climatización de los centros escolares del municipio dado que dicha competencia es de titularidad autonómica”. No está entre las funciones de los consejos escolares dilucidar a qué administración corresponden las competencias. En caso de duda o conflicto, debe aclararse entre ambas administraciones, pero nunca utilizar como rehenes de batallas políticas a alumnos, profesores y AMPAS.

Que mientras exigen a la Comunidad de Madrid el pago de climatización y rutas escolares, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid destina 223.000 euros a cooperación internacional, enviando el dinero de los impuestos de los ripenses a Palestina, Cuba, Colombia, etc.

Que existe un entramado clientelar y Rivamadrid es el colocódromo del Gobierno municipal donde enchufan a sus amigos y familiares. Si tienes el carné de IU, hay para ti puertas giratorias y plazas hechas a medida.