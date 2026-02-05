OPINIÓN

Lo cotidiano

Artículo de Aída Castillejo, alcaldesa de Rivas Vaciamadrid.

Los primeros días del año nos dejaron una estampa poco frecuente: la mañana del 5 de enero, Rivas amanecía blanca tras la nevada. No fue sólo una imagen bonita. Fue, también, la necesidad de que muchas cosas funcionaran a la vez. Y funcionaron. Antes de que la ciudad despertara, los servicios municipales estaban en marcha desde la tarde anterior con la activación del CECOPAL: limpieza, mantenimiento, coordinación de emergencias, Policía Local. No hubo incidencias. Y eso es una buena noticia. Porque cuando todo sigue adelante incluso en situaciones excepcionales, significa que hay una estructura pública sólida y un personal municipal comprometido sosteniéndola.

Quería empezar esta tribuna por ahí porque este hecho dice mucho de la ciudad que somos y del momento en el que estamos. Rivas comienza 2026 con una base sólida: servicios públicos que responden, cuentas saneadas y capacidad para seguir invirtiendo en lo que afecta directamente a la vida diaria. Se nota en cuestiones muy concretas, como la climatización de las escuelas infantiles y los colegios públicos, ya planificada y comprometida, respondiendo así a una demanda de nuestra comunidad educativa y que supone una mejora importante en la calidad de nuestros centros escolares. Son proyectos que no se resuelven de un día para otro, pero que demuestran una forma de gestionar atenta a lo esencial.

La ciudad también avanza a través de la transformación de sus espacios comunes. La inversión prevista para el paseo de las Provincias permitirá renovar uno de los ejes urbanos más utilizados, incorporando criterios de accesibilidad, sostenibilidad y calidad del espacio público. Pensar la ciudad desde sus paseos y recorridos es pensarla desde la experiencia cotidiana de quienes la habitan.

Como sabéis, la Agenda Urbana, escrita a muchas manos, es clave para diseñar la Rivas del mañana. Es por ello, que recientemente hemos compartido con el tejido económico algunos proyectos estratégicos de la ciudad como el cubrimiento del Metro o el Plan de Vivienda. El objetivo es crecer con equilibrio, generando actividad económica sin perder aquello que hace de Rivas una ciudad habitable.

Este año, además, celebramos el 30 aniversario del FESTEAF (Festival de Teatro Aficionado) y los 25 años de nuestro Festival de Cine, dos iniciativas que han acompañado a varias generaciones y que reflejan una apuesta sostenida por la creación, la participación y el acceso a la cultura. A esa proyección se suma, una vez más, la presencia de Rivas en Fitur como destino joven, mostrando una ciudad dinámica, creativa y abierta.

Y, permitidme, que en estas primeras líneas del año haga una mención especial al grupo de jóvenes ripenses que viajaron a Palestina dentro de los proyectos municipales de cooperación. Una experiencia que deja huella. Allí, entre miradas dignas, que reflejan la fuerza de quien no se rinde, se entiende con más claridad qué significa la palabra “derechos” cuando son vulnerados sistemáticamente y sobre todo por qué no podemos acostumbrarnos al dolor ajeno. Un viaje que refuerza el compromiso de Rivas con el pueblo palestino y los derechos humanos.

Todo este trabajo se sostiene sobre una gestión responsable, orientada a reforzar servicios públicos y cuidar lo que funciona. Éste será un año para avanzar con paso firme, escuchando y actuando sobre lo que importa cada día. Rivas es una ciudad viva, hecha de decisiones cotidianas y compartidas. Por un 2026 en el que seguir viviendo la ciudad. Porque esa es sin duda nuestra forma de vivir mejor. ¡Feliz año!