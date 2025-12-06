Llega el puente de la Constitución con más viajes diarios previstos por carretera desde 2003

La DGT espera 5,7 millones de desplazamientos en menos de cuatro días.

La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha entre las 15.00 horas de este viernes y la medianoche del próximo lunes un dispositivo especial por el puente de la Constitución y la Inmaculada, periodo para el que espera que haya 5,68 millones de desplazamientos largos por carretera (de más de 50 kilómetros), la previsión diaria más alta desde 2003.

Los días festivos de este puente suelen variar. La última vez que la festividad de la Constitución cayó un sábado y la de la Inmaculada un lunes fue en 2014, cuando la DGT pronosticó 4,4 millones de viajes.

Precisamente, el puente de diciembre es más corto cuando los días festivos caen en sábado y lunes (la operación especial dura menos de cuatro días) y los 5,68 millones de trayectos previstos para este año suponen una media de 1,42 millones diarios.

Según los datos de la DGT, recogidos por Servimedia, para encontrar un puente de la Constitución y la Inmaculada con más desplazamientos previstos por día hay que remontarse a 2003, cuando los días festivos fueron también sábado y lunes, y la DGT pronosticó 12 millones de viajes, es decir, 3 millones diarios de media.

El año que más cerca estuvo de la previsión de 2025 fue 2022, cuando la DGT previó 13,5 millones de desplazamientos en 10 días (los días festivos cayeron en martes y jueves), esto es, 1,35 millones cada día.

MEDIDAS

Como suele ser habitual, las vías que más tráfico podrían registrar este año serán las autovías y las autopistas con destino a segundas residencias, zonas turísticas de descanso o ciudades con tradición navideña.

Para dar cobertura a esta operación y hacer que todos los desplazamientos previstos sean seguros, la DGT pondrá en marcha medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico.

Así, cuenta con todos sus medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT, encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera y de servicios de emergencias) y técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, helicópteros, drones, cámaras, etc.).

Con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se instalarán carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria, y se establecerán itinerarios alternativos.

Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada, y se restringirá la circulación de camiones de mercancías en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.

HORAS MÁS CONFLICTIVAS

La DGT prevé que los mayores incrementos de circulación se producirán entre las 17.00 y las 22.00 horas de este viernes, y de 10.00 a 14.00 horas de este sábado.

Al ser el sábado festivo por el día de la Constitución, también se producirán trayectos cortos a zonas de ocio, de esparcimiento y comerciales cercanas a núcleos urbanos, con el retorno a primeras horas de la tarde.

El domingo se espera tráfico intenso a la salida de los grandes núcleos urbanos, y viajes cortos a zonas de ocio y recreo, así como a áreas comerciales cercanas a estos núcleos urbanos, con el regreso a primeras horas de la tarde.

Y el próximo lunes, desde primeras horas de la tarde comenzarán los movimientos de retorno, con intensidades elevadas y problemas de circulación en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo el movimiento de regreso, así como también en las carreteras de acceso a zonas de montaña.

Entonces, se esperan mayores intensidades en la red de interés general, autopistas y autovías, para después ir trasladándose estos problemas a los accesos de los grandes núcleos urbanos.

Para planificar el viaje por la ruta más segura y evitar imprevistos, la DGT recomienda informarse del estado de las carreteras a través de las de sus cuentas de X (@informacionDGT y @DGTes), los boletines informativos en radio y televisión, el teléfono 011 o el mapa de tráfico ‘https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB’, disponible en la web del organismo.

Tráfico intenso | Foto de 123RF/visoot