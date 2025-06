Linkin Park visitará en 2026 Rivas y salen las entradas a la venta

La banda californiana Linkin Park confirmó su vuelta a España con un único concierto el 23 de junio de 2026 en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas. Tras nueve años de ausencia, el grupo llega como parte de su gira mundial From Zero Tour, prometiendo un espectáculo inolvidable con nuevos temas y clásicos como In The End.

Fechas clave para conseguir entradas

Las entradas, todas de pie y con precios desde 84€, se venderán en dos fases:

Preventa exclusiva para miembros del fan club LP Underground: 3 de junio (9:00h) : Miembros Legacy. 3 de junio (11:00h) : Suscriptores Passport Plus.

para miembros del fan club LP Underground: Venta general: 6 de junio a las 9:00h vía Ticketmaster.

La organización advierte de alta demanda, ya que será el único concierto de la banda en España en 2026.

Consejos para no quedarse sin entrada

Registrarse antes en Ticketmaster .

. Tener el método de pago preparado.

Ser puntual, especialmente en la preventa (suele agotarse en minutos).

Un regreso triunfal

Linkin Park llega tras el éxito de su último álbum, From Zero, y de ser la única banda de rock en superar los 2.000 millones de reproducciones en 2024. Su reciente actuación en la final de la Champions League en Múnich reafirmó su impacto global.

No te pierdas esta cita única en España, donde mezclarán éxitos como Up From The Bottom con sus himnos más icónicos. ¡Prepárate para vivir un concierto histórico!