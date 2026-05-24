Especialistas en cáncer de pulmón alertan de que España está a la cabeza de Europa en ‘vapeo’ adolescente

Casi la mitad de adolescentes los ha probado, lo que supone un riesgo de futuros fumadores

Los especialistas en cáncer de pulmón del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) alertaron este martes de que España se sitúa por encima de la media europea en vapeo adolescente, ya que el 49,5% de los estudiantes ha probado los cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, frente al 44% de media en Europa, y el 27,1% los ha consumido en los últimos 30 días, frente al 22% europeo.

Los oncólogos advirtieron que los jóvenes que vapean tienen hasta tres veces más probabilidades de convertirse en fumadores en el futuro y avisaron de que el cigarrillo electrónico se ha consolidado como una de las principales amenazas emergentes para la salud de los jóvenes en España.

“Mientras el consumo de tabaco convencional continúa descendiendo entre adolescentes, el vapeo avanza con rapidez y sitúa a España por encima de la media europea en consumo juvenil de nicotina”, destacó el doctor Bartomeu Massuti, secretario del GECP y jefe de Oncología del Hospital Doctor Balmis de Alicante.

LAS CHICAS ‘VAPEAN’ MÁS

Además, los datos muestran una mayor prevalencia entre las chicas. En España, el uso de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida es algo más frecuente entre las adolescentes que entre los chicos (50,5% frente a 48,5%). La misma tendencia se observa en Europa, donde la experimentación también es mayor entre las chicas que entre los chicos (46% frente a 41%).

Según los datos analizados por el GECP, el 49,5% de los estudiantes españoles de entre 14 y 18 años reconoce haber probado cigarrillos electrónicos alguna vez en su vida. Aunque esta cifra supone un ligero descenso respecto a 2023, la tendencia general desde 2014 continúa siendo claramente ascendente, reseñaron desde el GECP.

«La diferencia refleja una evolución especialmente acelerada en España, donde el vapeo ha dejado de percibirse como una conducta minoritaria para convertirse en un hábito cada vez más normalizado en entornos escolares, sociales y digitales”, aseguró Massuti.

Tras ese auge del ‘vapeo’, señalaron los expertos, está la expansión de los dispositivos desechables, la proliferación de sabores diseñados para atraer a menores y la enorme exposición al consumo en redes sociales.

Los especialistas recordaron que el vapeo no es inocuo para el pulmón. «La evidencia disponible muestra que puede producir daño pulmonar agudo grave incluso en personas jóvenes sin patologías previas y que afecta especialmente a la vía aérea pequeña, donde se inicia buena parte del daño pulmonar crónico. Entre los efectos descritos se encuentran inflamación crónica, estrés oxidativo, disfunción epitelial, neumonitis aguda, daño alveolar difuso y un mayor riesgo de infecciones respiratorias. También existen señales biológicas de que su uso podría favorecer procesos de fibrosis y remodelado pulmonar», destacaron.

Para la doctora Virginia Calvo, especialista en oncología médica en el Hospital Puerta de Hierro y miembro del GECP, “estamos ante una nueva puerta de entrada a la adicción a la nicotina. La evidencia muestra que los adolescentes que vapean tienen hasta tres veces más probabilidades de convertirse en fumadores en el futuro. Por esto, y por la rapidez con la que se ha extendido este fenómeno, urge una respuesta coordinada en prevención y regulación”.

Dentro de las acciones del GECP para frenar el consumo entre jóvenes, la entidad entregó este martes en Madrid los premios del concurso ‘No dejes que el tabaco entre en tu vida: Final Alternativo’, con el apoyo de la compañía Bristol Myers Squibb (BMS), en los que han participado 36 institutos creando vídeos para desmontar los mitos asociados al ‘vapeo’.