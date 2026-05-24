Greenpeace alerta de microplásticos en purés para bebés

Un informe detecta miles de partículas de plástico en bolsitas infantiles de Nestlé y Danone

La organización ecologista Greenpeace ha alertado de la presencia de microplásticos en purés para bebés comercializados por las multinacionales Nestlé y Danone. Según un análisis encargado por la entidad a un laboratorio independiente, algunas bolsitas de comida infantil podrían contener entre 5.000 y 11.000 partículas de microplástico por envase.

El estudio, centrado en productos comercializados bajo las marcas Gerber y Happy Baby Organics, apunta a que el origen principal de esta contaminación estaría en el propio envase de plástico flexible utilizado para conservar los purés de fruta, verdura y yogur. Greenpeace sostiene que los bebés son especialmente vulnerables a este tipo de exposición por encontrarse en una fase crítica de desarrollo.

Hasta 99 partículas por gramo de alimento

Los análisis detectaron una media de hasta 54 partículas de microplásticos por gramo en las bolsitas de Gerber y hasta 99 partículas por gramo en las de Happy Baby Organics. Traducido a una ración completa, la ONG estima que un bebé podría ingerir más de 5.000 partículas en un solo envase de Nestlé y más de 11.000 en uno de Danone.

Además de microplásticos, el informe también señala la presencia de sustancias químicas potencialmente peligrosas. Entre ellas figura el compuesto 2,4-DTBP, identificado como disruptor endocrino y localizado en uno de los productos analizados. Greenpeace relaciona esta contaminación con el polietileno que recubre el interior de las bolsitas.

Críticas al modelo de envases desechables

La organización ecologista vincula estos resultados con el aumento del uso de envases de plástico de un solo uso en la alimentación infantil. Según recuerda el informe, el packaging representa cerca del 40% de la producción mundial de plástico, un material que termina fragmentándose y entrando en la cadena alimentaria a través del agua, el aire o los alimentos.

Greenpeace reclama a las grandes compañías alimentarias que sustituyan las actuales bolsitas por sistemas reutilizables y libres de tóxicos. También pide a los gobiernos endurecer la regulación sobre los materiales en contacto con alimentos infantiles y acelerar medidas dentro del futuro Tratado Global de los Plásticos.