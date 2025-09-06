Línea 6 de Metro: se reabre en el oeste y siguen las obras en el este

La Comunidad de Madrid explica las nuevas afecciones y los refuerzos de servicio de transporte alternativo

La Comunidad de Madrid reabre hoy el tramo oeste de la Línea 6 de Metro entre Moncloa y Méndez Álvaro, tras finalizar sus obras de renovación integral. Estas tareas, que concluyen una semana antes de lo programado, permitirán iniciar los trabajos en el arco este a partir del mismo sábado. El consejero Jorge Rodrigo supervisó los avances, que forman parte del plan de automatización total de la línea para 2027.

Claves de la renovación de la Línea 6 de Metro

Los trabajos ejecutados incluyen la renovación completa de la superestructura de vía y el refuerzo de los bordes de andén para instalar futuras puertas automáticas. Asimismo, se ha procedido al cambio de tensión eléctrica de 600 a 1.500 voltios, mejorando la eficiencia energética en un 30%. Según ha detallado el consejero, Jorge Rodrigo, «a partir de ahora y hasta el día 31 de diciembre, se intervendrá en el arco este de la L6, entre Legazpi y Moncloa por Avenida de América».

Impacto en el servicio y alternativas de transporte

Mientras duren las obras en el tramo este, la estación de Arganzuela-Planetario permanecerá cerrada por ser la base de operaciones. Para minimizar las molestias, se ha establecido un servicio alternativo de autobuses gratuito de la EMT, con frecuencias de 3 a 5 minutos. Además, Metro reforzará otras líneas como la L5 (19% más trenes) y la L1 (14% más), para absorber la demanda derivada del corte parcial de la Línea 6 de Metro.

Lista de refuerzos en otras líneas:

Línea 5: 19% más de trenes.

Línea 1: 14% más de convoyes.

Líneas 2, 3 y 10: incrementos del 6%, 13% y 11%, respectivamente.

En resumen, la Línea 6 de Metro inicia una nueva fase de su modernización con la reapertura de su tramo oeste y el comienzo de las obras en el oriental, que incluyen mejoras en la infraestructura y la energía para lograr su automatización completa en 2027.