LIBROMAD 2026: nuevo festival literario para las librerías madrileñas

La Comunidad de Madrid anuncia este festival con 300 actividades, que sustituye a La Noche de los Libros.

La Comunidad de Madrid lanzará LIBROMAD en 2026, un nuevo festival literario de cuatro días con 300 actividades para dinamizar las librerías y bibliotecas de la región. La consejería de Cultura ha presentado este proyecto, que sustituye a La Noche de los Libros. Además, el evento se celebrará en torno al 23 de abril en al menos 60 municipios.

Datos clave del nuevo festival

El festival LIBROMAD nace escuchando a los agentes del sector y tendrá un carácter más festivo. La programación incluirá encuentros con autores, talleres y actuaciones. “El proyecto pretende dinamizar la actividad de librerías y bibliotecas de la región y, especialmente, fomentar la venta de libros a lo largo de cuatro días”, ha señalado Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura, Turismo y Deporte.

Impacto en el sector librero

El apoyo a las librerías es una prioridad, según el Gobierno regional, que recuerda que en la Comunidad de Madrid hay una ratio de 5,7 establecimientos por cada 100.000 habitantes. “Respaldar a la red librera es garantizar el acceso a la cultura”, ha añadido el consejero. El gobierno regional ya ejecuta otras medidas de ayuda al sector, recuerdan también en su nota de prensa.

Actividades previstas: Encuentros con autores, narraciones, debates, talleres, actuaciones musicales e itinerarios literarios.

En la Comunidad de Madrid hay 392 librerías, el 14% del total nacional.

En resumen, la Comunidad de Madrid estrenará en 2026 el festival LIBROMAD, que amplía a cuatro días la celebración en torno al Día del Libro. El evento contará con cientos de actividades en decenas de municipios con el objetivo principal de dinamizar la actividad de las librerías y bibliotecas de la región.