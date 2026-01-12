Lentillas frente a gafas: guía para ganar libertad visual y confort

Ganar en calidad de vida y confort visual es la principal motivación de los vecinos de Rivas-Vaciamadrid que deciden dar el salto de las gafas tradicionales a las lentes de contacto. Según datos recientes del Libro Blanco de la Visión en España, el sector de la contactología ha crecido más de un 4,5% en el último año, una cifra que refleja cómo cada vez más usuarios buscan alternativas que se adapten a un estilo de vida activo y digital. Ya sea por la práctica deportiva en nuestros polideportivos locales, por estética o por comodidad laboral, esta opción ofrece una libertad que las monturas no pueden igualar.

El interés por estas alternativas no es casual, sino una respuesta a una necesidad masiva. Según la última edición del Libro Blanco de la Visión en España, el 70,6% de la población requiere equipamiento óptico para ver correctamente en su día a día. La miopía se ha convertido en la gran protagonista, afectando especialmente a los jóvenes de entre 18 y 34 años, colectivo donde la prevalencia supera el 55% debido al estilo de vida en interiores y el uso intensivo de pantallas. A esto se suma la presbicia o vista cansada, una condición que alcanza a prácticamente el 95% de los mayores de 55 años, lo que confirma que la salud visual es un reto transversal para la inmensa mayoría de los hogares españoles.

Visión periférica y adiós al ‘efecto niebla’

La ventaja más inmediata que reportan los usuarios es la mejora sustancial del campo visual. A diferencia de las gafas, que limitan la vista lateral con sus monturas, comprar unas lentillas online o de óptica nos permite contar con unas lentes que se mueven solidariamente con el ojo. Esto garantiza que la visión se mantenga siempre dentro del foco óptico, eliminando distorsiones y los molestos puntos ciegos laterales. Además, desaparece el empañamiento asociado a los cambios de temperatura en invierno o al uso de mascarillas, garantizando una nitidez constante.

La revolución de los materiales: ¿Hidrogel o Silicona?

No todas las lentes son iguales y elegir el material correcto es clave. Hoy en día, el mercado se divide principalmente en dos: el hidrogel tradicional y el hidrogel de silicona. Mientras que el primero destaca por su alto contenido en agua, el hidrogel de silicona ha supuesto una verdadera revolución al permitir un paso de oxígeno hasta cinco veces superior hacia la córnea. Esto se traduce en ojos más blancos, sanos y capaces de tolerar más horas de uso, algo fundamental para quienes pasan largas jornadas fuera de casa.

¿Diarias o mensuales? Elige según tu rutina

La elección entre lentes desechables diarias o mensuales depende de tu ritmo de vida. Las lentillas diarias son la opción más higiénica y cómoda para deportistas o usuarios esporádicos: se estrenan por la mañana y se tiran por la noche, olvidándote de líquidos y estuches. Son ideales para quienes sufren alergias, ya que evitan la acumulación de alérgenos. Por otro lado, las mensuales suelen ser más económicas para un uso intensivo, aunque exigen una rutina de limpieza estricta cada noche.

Salud visual en la era digital: la regla 20-20-20

El uso de lentillas también debe convivir con la higiene digital. Los expertos recomiendan aplicar la regla 20-20-20 para evitar la fatiga visual frente a pantallas: cada 20 minutos, aparta la mirada durante 20 segundos y enfoca un objeto a 20 pies (unos 6 metros).

Imagen de Pixabay.