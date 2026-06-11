Las poesías por la sanidad pública regresan a Rivas

El mural de Acción Poética vuelve al entorno del Metro Rivas Urbanizaciones tras borrarlas NNGG en abril

Las poesías ganadoras del concurso de Acción Poética impulsado por la Plataforma Rivas con la Sanidad Pública y la Asociación de Escritores de Rivas han vuelto a exhibirse junto a la estación de Metro de Rivas Urbanizaciones. La reposición de los textos se produjo este miércoles durante una concentración vecinal organizada para recuperar unas intervenciones artísticas que habían sido eliminadas el pasado mes de abril.

Las composiciones formaban parte de una iniciativa cultural vinculada a la defensa de la sanidad pública en Rivas-Vaciamadrid. Los organizadores han recordado que las poesías fueron borradas en una actuación llevada a cabo por Nuevas Generaciones (NNGG), la organización juvenil del Partido Popular. La plataforma recuerda que aquella acción supuso la desaparición de una intervención cultural que había sido creada y seleccionada mediante concurso y que contaba con todos los permisos necesarios.

Una acción para recuperar las obras

La concentración celebrada junto al metro tuvo como objetivo volver a pintar los versos y devolver su visibilidad en uno de los espacios más transitados del barrio. Los participantes restauraron las obras ganadoras del certamen de Acción Poética, una propuesta que combina literatura y espacio público para trasladar mensajes de carácter social.

También aprovecharon para recordar su campaña informativa «un QR que salva vidas«.

Desde la organización sostienen que la recuperación de los textos busca también reivindicar la presencia de expresiones culturales vinculadas a la defensa de los servicios públicos.

Reivindicación sanitaria en Rivas

La reposición de las poesías estuvo acompañada de la reclamación que mantiene la Plataforma Rivas con la Sanidad Pública para ampliar las infraestructuras sanitarias de la ciudad.

El colectivo insiste en la necesidad de construir un cuarto centro de salud en Rivas-Vaciamadrid, dotado de especialidades médicas, pruebas diagnósticas y servicio de urgencias. La reivindicación se enmarca en las demandas vecinales para reforzar la atención sanitaria en un municipio que ya supera los 100.000 habitantes.

Además de restaurar los poemas, los organizadores difundieron información sobre su campaña ciudadana del «QR que salva vidas».