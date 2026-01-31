Las personas adictas a atracones de series tienen más probabilidades de sentirse solas

Por la búsqueda de escapismo y mejora emocional, según un estudio realizado por la Universidad de Huangshan (China).

Aunque muchas personas miran compulsivamente sus programas favoritos en televisión, la adicción a mirarlos compulsivamente está asociada con la soledad.

Esa es la conclusión de un estudio realizado por Xiaofan Yue y Xin Cui, de la Universidad de Huangshan (China) y publicado este miércoles en la revista ‘PLOS One’.

La pandemia de covid-19 obligó a muchas personas a quedarse en casa y a dormir, lo que generó preocupación por la salud mental, especialmente porque incrementó el aislamiento y la angustia.

Ahora, aunque muchas personas han reanudado sus actividades diarias, algunas se abusan de la televisión hasta el punto de volverse adictas, experimentando obsesión, un aumento en el consumo de televisión y un impacto negativo en su vida diaria.

Para comprender cómo la adicción a los maratones de series podría estar relacionada con la soledad, los autores del estudio encuestaron a 551 adultos que eran grandes consumidores de televisión y veían series durante al menos 3,5 horas al día y veían más de cuatro episodios por semana.

Los investigadores les hicieron preguntas para evaluar su comportamiento adictivo, la soledad y sus motivos para los maratones de series.

Un total de 334 personas encuestadas (61%) cumplían los criterios de adicción a los atracones de televisión. Entre ellas, una mayor soledad se correlacionó significativamente con mayores niveles de adicción a los atracones de televisión y soledad, mientras que quienes no cumplían los criterios de adicción no mostraron la misma asociación.

Por lo tanto, los científicos teorizaron que los adictos a los atracones de televisión podrían tener mentalidades y motivaciones específicas, distintas de las de los participantes que también veían mucha televisión, pero sin ninguna adicción.

MOTIVOS

Al examinar los motivos de la adicción a los atracones de televisión, los científicos encontraron una asociación entre la soledad y las motivaciones de escapismo y de mejora emocional, lo que sugiere que quienes sufren esta adicción podrían estar evitando situaciones negativas y buscando estimular emociones positivas.

Por lo tanto, los autores sugieren que las personas que experimentan mayores niveles de soledad buscan satisfacción emocional o utilizan los atracones de televisión como mecanismo de escape son más propensas a presentar esta adicción.

Los investigadores solo examinaron series de televisión y no tuvieron en cuenta otros comportamientos de transmisión de vídeo, por ejemplo, a través de YouTube o TikTok.

Aun así, los hallazgos sugieren la posibilidad de que algunas personas intenten lidiar con la desconexión social aumentando su consumo de medios hasta el punto de la adicción a los atracones de televisión.

“Este estudio mejora nuestra comprensión de los atracones de series al diferenciar entre formas adictivas y no adictivas, demostrando que la soledad predice significativamente la adicción a los atracones de series, mientras que el escapismo y la mejora emocional sirven como vías duales de regulación de las emociones”, concluyen los autores.

Un hombre ve la televisión | Foto de 123RF/peus