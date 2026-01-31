Logo Zarabanda
Las personas adictas a atracones de series tienen más probabilidades de sentirse solas

Un hombre calvo con camisa azul está sentado en el sofá de su salón, viendo la televisión, tal vez perdido en atracones de serie. El televisor aparece difuminado en el fondo, junto con muebles de madera y objetos decorativos.

Por la búsqueda de escapismo y mejora emocional, según un estudio realizado por la Universidad de Huangshan (China).

Aunque muchas personas miran compulsivamente sus programas favoritos en televisión, la adicción a mirarlos compulsivamente está asociada con la soledad.

Esa es la conclusión de un estudio realizado por Xiaofan Yue y Xin Cui, de la Universidad de Huangshan (China) y publicado este miércoles en la revista ‘PLOS One’.

La pandemia de covid-19 obligó a muchas personas a quedarse en casa y a dormir, lo que generó preocupación por la salud mental, especialmente porque incrementó el aislamiento y la angustia.

Ahora, aunque muchas personas han reanudado sus actividades diarias, algunas se abusan de la televisión hasta el punto de volverse adictas, experimentando obsesión, un aumento en el consumo de televisión y un impacto negativo en su vida diaria.

Para comprender cómo la adicción a los maratones de series podría estar relacionada con la soledad, los autores del estudio encuestaron a 551 adultos que eran grandes consumidores de televisión y veían series durante al menos 3,5 horas al día y veían más de cuatro episodios por semana.

Los investigadores les hicieron preguntas para evaluar su comportamiento adictivo, la soledad y sus motivos para los maratones de series.

Un total de 334 personas encuestadas (61%) cumplían los criterios de adicción a los atracones de televisión. Entre ellas, una mayor soledad se correlacionó significativamente con mayores niveles de adicción a los atracones de televisión y soledad, mientras que quienes no cumplían los criterios de adicción no mostraron la misma asociación.

Por lo tanto, los científicos teorizaron que los adictos a los atracones de televisión podrían tener mentalidades y motivaciones específicas, distintas de las de los participantes que también veían mucha televisión, pero sin ninguna adicción.

MOTIVOS

Al examinar los motivos de la adicción a los atracones de televisión, los científicos encontraron una asociación entre la soledad y las motivaciones de escapismo y de mejora emocional, lo que sugiere que quienes sufren esta adicción podrían estar evitando situaciones negativas y buscando estimular emociones positivas.

Por lo tanto, los autores sugieren que las personas que experimentan mayores niveles de soledad buscan satisfacción emocional o utilizan los atracones de televisión como mecanismo de escape son más propensas a presentar esta adicción.

Los investigadores solo examinaron series de televisión y no tuvieron en cuenta otros comportamientos de transmisión de vídeo, por ejemplo, a través de YouTube o TikTok.

Aun así, los hallazgos sugieren la posibilidad de que algunas personas intenten lidiar con la desconexión social aumentando su consumo de medios hasta el punto de la adicción a los atracones de televisión.

“Este estudio mejora nuestra comprensión de los atracones de series al diferenciar entre formas adictivas y no adictivas, demostrando que la soledad predice significativamente la adicción a los atracones de series, mientras que el escapismo y la mejora emocional sirven como vías duales de regulación de las emociones”, concluyen los autores.

Un hombre ve la televisión | Foto de 123RF/peus

