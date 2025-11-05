OPINIÓN

Las pequeñas voces cambian el mundo

Artículo de opinión de las Mujeres de IU y PCE de Rivas, con motivo de la ampliación de la LOPIVI.

Hay voces que apenas se oyen. Voces que tiemblan, que se esconde detrás de un “no pasa nada”, que se apagan porque nadie se detiene a escucharlas. Son las voces de esas personitas que miran el mundo con los ojos limpios y el corazón sin armaduras.

Durante mucho tiempo, hemos creído que proteger era hablar por ellas y ellos. Pero el silencio, a veces, también hiere. Y en este silencio se han quedado demasiadas historias sin contar.

La ampliación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) llega para abrir una puerta: la de la escucha activa. Dice que ya no habrá edad para ser escuchado, porque la dignidad no entiende de años. Que incluso la voz más pequeña merece un lugar en la conversación. Que el miedo en la infancia, su rabia, su esperanza, importan.

Es un cambio que no solo se escribe en el papel, sino en la conciencia. En cada aula donde alguien levanta la mano y, por fin, alguien le mira. En cada juzgado, en cada consulta médica alguien se inclina un poco para ponerse a la altura de una niña y de un niño.

También reconoce heridas antiguas, las de quienes crecieron sin que se les creyera, sin que nadie les preguntara qué había pasado. Habrá ahora espacios para reparar, para decir en voz alta lo que antes se escondía entre susurros y vergüenza.

Pero lo más importante no lo hará la Ley, sino también la sociedad. Porque escuchar no es solo oír, es detener el mundo un momento y mirar a los ojos de quien tiene algo que decir, aunque le falten las palabras.

La LOPIVI nos recuerda algo que deberíamos haber sabido siempre, que la infancia no es un lugar de paso, sino un territorio sagrado y que cada niña y cada niño guarda dentro una gran verdad que puede cambiar el mundo, si tan solo alguien tiene el valor, y la ternura, de escucharla.

Ojalá aprendamos a escuchar antes de que callen.