Las madres y los padres del CEIPSO La Luna reponen las banderas palestinas arrancadas

Las AFAS de Rivas y la Plataforma Emergencia Educativa han realizado esta acción para contrarrestar el intento de censura de la dirección del centro

La comunidad educativa del CEIPSO La Luna en Rivas-Vaciamadrid protagoniza un nuevo episodio de protesta por Palestina. Madres, padres y alumnado han repuesto las banderas palestinas retiradas tras una circular de la dirección que prohíbe “manifestaciones políticas visibles” en el centro. La sandía, fruta que reúne los mismos colores que la bandera palestina, ha vuelto a las aulas pese a los intentos de censura de Isabel Díaz Ayuso.

Un mensaje de dignidad de las familias del CEIPSO La Luna

En su nota de prensa, las madres y padres expresan su sorpresa porque la propia directora del CEIPSO La Luna, Sara Carriedo, se dedicara a arrancar personalmente las seis sandías y banderas que habían colgado el domingo por la noche y que, como se ve en las imágenes, se han repuesto por la rápida y solidaria respuesta de las AFAS, no solo de este centro (el único que se ha afanado en cumplir las censoras directrices de la Comunidad de Madrid), sino también de otros que sí habían podido ejercer su libertad de expresión.

Las familias expresan que «no entendieron como la Directora de su centro se ponía al lado de los asesinos y genocidas, al lado de la Presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Rivas». Como contamos en Zarabanda, un representante del Ayuntamiento también afeó a Sara Carriedo que su centro no había recibido ningún requerimiento por parte de la Inspección Educativa, una de las razones por las que la nota de prensa de la Plataforma Emergencia Educativa de Rivas califica de «inexplicable» este intento de censura para evitar la denuncia de un genocidio en curso, como ya ha documentado el Comité de Derechos Humanos de la ONU que se está cometiendo en Gaza por parte de Israel.

«El propio colegio les educa en valores de solidaridad y respeto a los derechos humanos. Imaginamos el cacao mental que ha debido producir en los peques está actuación», declararon los activistas, que enarbolan la defensa del plan de convivencia del CEIPSO La Luna en respaldo a su acción pacífica y simbólica, que fue calificada como «kale borroka» por la líder del PP local, Janette Novo.

A la kale borroka ripense ahora le toca poner banderas palestinas mientras acusan a Ayuso de "estar a favor de los asesinos".



Anoche cambiaron de camiseta, de pancarta, se pusieron la kufiya y se lanzaron a grafitear y llenar de pegatinas y carteles todos los colegios de… pic.twitter.com/9NcYuiDyru — Janette Novo (@JanetteNovo) September 22, 2025

Respuesta masiva de las familias del CEIPSO La Luna por Palestina

No es de extrañar que, este mismo martes, el colegio amaneciera decorado con decenas de sandías y banderas palestinas «solidarias contra la masacre perpetrada contra ese pueblo», explican las familias en lo que han calificado como «un mensaje de dignidad» dirigido a la dirección del centro.

«Esperamos que esto haga recapacitar y rectificar a la directora del centro y que cambie su actitud como escudera de Ayuso», concluye la nota de prensa de la plataforma educativa. Reclaman a la dirección del centro que cumpla con el Reglamento de Régimen Interior del CEIPSO de la Luna y que cumpla con los artículos 20 y 27 de la Constitución. Además, también con la LOMLOE, ya que esta ley educativa establece «como principios del sistema educativo, la formación en el respeto de los DDHH, la convivencia democrática, la solidaridad y la cooperación internacional», recuerdan.

Condena casi unánime al genocidio en Gaza y apoyo al Estado Palestino, según una encuesta

Mientras Israel avanza en la limpieza étnica para borrar al pueblo palestino, los padres y madres de Rivas se afanan porque la solidaridad con Palestina y la condena al genocidio no se borre de los edificios donde los más pequeños de Rivas deberían aprender a respetar los DDHH. Ni la censura practicada por la directora del CEIPSO La Luna, ni los actos de piratería de Israel contra la Flotilla de la Libertad están consiguiendo impedir que las expresiones de apoyo lleguen a Gaza, que agoniza ante la inacción internacional de los Estados, que contrasta con el apoyo del 78% de la población española al reconocimiento del Estado Palestino y el 82% que considera un «genocidio» lo que está pasando (según la última encuesta del Real Instituto Elcano).